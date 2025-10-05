Окупанта з увімкненою камерою GoPro розірвало на "дрантя". ВIДЕО

На Донеччині український FPV-дрон ліквідував групу окупантів в полі.

Один із військових РФ намагався відбитися автоматом і знімав усе на камеру GoPro, повідомляє Цензор.НЕТ.

На останніх кадрах відео видно, як український дрон влучає в групу ворогів, після чого їх розриває на "дрантя"

