Окупанта з увімкненою камерою GoPro розірвало на "дрантя". ВIДЕО
На Донеччині український FPV-дрон ліквідував групу окупантів в полі.
Один із військових РФ намагався відбитися автоматом і знімав усе на камеру GoPro, повідомляє Цензор.НЕТ.
На останніх кадрах відео видно, як український дрон влучає в групу ворогів, після чого їх розриває на "дрантя"
Евгений Пэ
Сергей Бойко #595230
