УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10530 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
456 2

Окупанта з увімкненою камерою GoPro розірвало на "дрантя". ВIДЕО

На Донеччині український FPV-дрон ліквідував групу окупантів в полі.

Один із військових РФ намагався відбитися автоматом і знімав усе на камеру GoPro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На останніх кадрах відео видно, як український дрон влучає в групу ворогів, після чого їх розриває на "дрантя"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон "вполював" трьох окупантів на машині. ВIДЕО

армія рф (18934) знищення (8389) Донецька область (9739) дрони (5893)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Battlefield UA.Вместо 6 _й части
показати весь коментар
05.10.2025 12:05 Відповісти
Ху...вый из него охотник.
показати весь коментар
05.10.2025 12:05 Відповісти
 
 