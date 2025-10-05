Оккупанта с включенной камерой GoPro разорвало на "лоскутки". ВИДЕО
В Донецкой области украинский FPV-дрон ликвидировал группу оккупантов в поле.
Один из военных РФ пытался отбиться автоматом и снимал все на камеру GoPro, сообщает Цензор.НЕТ.
На последних кадрах видео видно, как украинский дрон попадает в группу врагов, после чего их разрывает на "лоскутки"
