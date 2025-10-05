Оккупанта с включенной камерой GoPro разорвало на "лоскутки". ВИДЕО

В Донецкой области украинский FPV-дрон ликвидировал группу оккупантов в поле.

Один из военных РФ пытался отбиться автоматом и снимал все на камеру GoPro, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На последних кадрах видео видно, как украинский дрон попадает в группу врагов, после чего их разрывает на "лоскутки"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон "поймал" трех оккупантов на машине. ВИДЕО