Оккупанта с включенной камерой GoPro разорвало на "лоскутки". ВИДЕО

В Донецкой области украинский FPV-дрон ликвидировал группу оккупантов в поле.

Один из военных РФ пытался отбиться автоматом и снимал все на камеру GoPro, сообщает Цензор.НЕТ.

На последних кадрах видео видно, как украинский дрон попадает в группу врагов, после чего их разрывает на "лоскутки"

Топ комментарии
+8
Ху...вый из него охотник.
05.10.2025 12:05
+6
Battlefield UA.Вместо 6 _й части
05.10.2025 12:05
+3
як стати харошим рускім
05.10.2025 12:08
Дробовик 100% захищає від дронів.
05.10.2025 12:11
Кирзові чоботи ))) якщо прилетить по касці
05.10.2025 12:15
До дробовика потрібні прямі руки, ну і бажано не двостволка...
05.10.2025 12:38
********** на шматки, а камера працює!! Якість обладнання ??
05.10.2025 12:18
ГоПро мабуть на касці кріпиться .
05.10.2025 12:28
Ох вже ці клікбейти ...
05.10.2025 12:23
Люди ж радіють. Хай дивляться
05.10.2025 12:29
Правильно - людям тра хлєба і зрєліщ . Потужних відосіків та обіцянок фламінго . Незламних перемог у ютубчику та планів невсратості у виступах Невтіклого . Головне, щоб не почали думати ... Бо якщо почнуть думати ,заміть того ,щоб дивиться переможні відосіки - то тут у влади почнуться проблеми .. Але наразі люди надають перевагу зрєліщам - то шапіто може не хвилюватися...
05.10.2025 12:38
камера не постраждала 6000 грн мініум
05.10.2025 12:41
Малого відпустили на 15 діб після подій на гончарівскому... Зустрів хорошого знайомого по плече без правої руки, якою він стріляв в кацапського дрона... Стріляв наче з калаша, не уточнював...
05.10.2025 12:43
 
 