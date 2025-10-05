Український дрон "вполював" трьох окупантів на машині. ВIДЕО

Сили оборони точним влучанням уразили автівку та ліквідували трьох військових РФ на одному з напрямків.

Окупанти намагалися вистрибнути з машини, але український FPV-дрон наздогнав їх і знищив, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео оприлюднено в соцмережах.

