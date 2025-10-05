Український дрон "вполював" трьох окупантів на машині. ВIДЕО
Сили оборони точним влучанням уразили автівку та ліквідували трьох військових РФ на одному з напрямків.
Окупанти намагалися вистрибнути з машини, але український FPV-дрон наздогнав їх і знищив, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднено в соцмережах.
В радних *бєнях навернув би пару памфуриків "Бояришніка" та й заснув би в позі "Зю" в смітті під парковою лавкою або в обісцяному під'їзді.
Дивись і живими би залишилися б. Не надовго, але все таки живими.
А так ванюшки з вас тільки єдина користь - це обід місцевим воронам та бродячим собакам.