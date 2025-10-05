УКР
Український дрон "вполював" трьох окупантів на машині. ВIДЕО

Сили оборони точним влучанням уразили автівку та ліквідували трьох військових РФ на одному з напрямків. 

Окупанти намагалися вистрибнути з машини, але український FPV-дрон наздогнав їх і знищив, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео оприлюднено в соцмережах.

І воно їм треба було?!
В радних *бєнях навернув би пару памфуриків "Бояришніка" та й заснув би в позі "Зю" в смітті під парковою лавкою або в обісцяному під'їзді.
Дивись і живими би залишилися б. Не надовго, але все таки живими.
А так ванюшки з вас тільки єдина користь - це обід місцевим воронам та бродячим собакам.
05.10.2025 11:36 Відповісти
Хотіли з"їбатися - не їх день
05.10.2025 11:41 Відповісти
 
 