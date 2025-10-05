Украинский дрон "поймал" трех оккупантов на машине. ВИДЕО
Силы обороны точным попаданием поразили машину и ликвидировали трех военных РФ на одном из направлений.
Оккупанты пытались выпрыгнуть из машины, но украинский FPV-дрон догнал их и уничтожил, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео обнародовано в соцсетях.
В радних *бєнях навернув би пару памфуриків "Бояришніка" та й заснув би в позі "Зю" в смітті під парковою лавкою або в обісцяному під'їзді.
Дивись і живими би залишилися б. Не надовго, але все таки живими.
А так ванюшки з вас тільки єдина користь - це обід місцевим воронам та бродячим собакам.