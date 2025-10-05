Украинский дрон "поймал" трех оккупантов на машине. ВИДЕО

Силы обороны точным попаданием поразили машину и ликвидировали трех военных РФ на одном из направлений.

Оккупанты пытались выпрыгнуть из машины, но украинский FPV-дрон догнал их и уничтожил, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон разорвал российского оккупанта-"велосипедиста" под Покровском. ВИДЕО