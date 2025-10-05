РУС
Украинский дрон "поймал" трех оккупантов на машине. ВИДЕО

Силы обороны точным попаданием поразили машину и ликвидировали трех военных РФ на одном из направлений.

Оккупанты пытались выпрыгнуть из машины, но украинский FPV-дрон догнал их и уничтожил, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео обнародовано в соцсетях.

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон разорвал российского оккупанта-"велосипедиста" под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

авто (4257) армия РФ (20777) беспилотник (4361) уничтожение (8070)
І воно їм треба було?!
В радних *бєнях навернув би пару памфуриків "Бояришніка" та й заснув би в позі "Зю" в смітті під парковою лавкою або в обісцяному під'їзді.
Дивись і живими би залишилися б. Не надовго, але все таки живими.
А так ванюшки з вас тільки єдина користь - це обід місцевим воронам та бродячим собакам.
05.10.2025 11:36 Ответить
Хотіли з"їбатися - не їх день
05.10.2025 11:41 Ответить
Орки ******, очікували на шатли від верещук-шмигаля-стефанішиної, але Захисники України, вирішили по іншому!
05.10.2025 12:21 Ответить
Доброй Охоты Силам обороны!
05.10.2025 12:28 Ответить
 
 