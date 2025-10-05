Дело - труба: кабан напугал оккупанта, когда тот пролезал в газопроводе под Купянском. ВИДЕО
В сети обнародовали видео, на котором испуганный российский военный ползет в газовой трубе под Купянском на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант испугался посторонних звуков сзади, а когда рядом с ним пробежал кабан, он от испуга не успел даже взять оружие обеими руками.
+10 Gary Grant
+5 Валентин Коваль #612867
+5 svojak70
Загинули мирні люди, кров, пожежі, горе -- а підари насміхаються.
Нічого, Господь та милостив.
Буде ще твоя парашка суцільним пеклом.
АМІНЬ
Слава зелі.
нам же не все відео показали.
зробив це з гидливістю та презирством.
як там бідна тваринка опинилася?
чи, там кабаняча тропа?