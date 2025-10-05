Дело - труба: кабан напугал оккупанта, когда тот пролезал в газопроводе под Купянском. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, на котором испуганный российский военный ползет в газовой трубе под Купянском на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант испугался посторонних звуков сзади, а когда рядом с ним пробежал кабан, он от испуга не успел даже взять оружие обеими руками.

