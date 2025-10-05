РУС
Дело - труба: кабан напугал оккупанта, когда тот пролезал в газопроводе под Купянском. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, на котором испуганный российский военный ползет в газовой трубе под Купянском на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант испугался посторонних звуков сзади, а когда рядом с ним пробежал кабан, он от испуга не успел даже взять оружие обеими руками.

армия РФ (20777) газопровод (833) Харьковская область (1671) Купянский район (442)
Топ комментарии
+10
Та ви шо? Оце перемога. Львів'янам аж полегшало.
05.10.2025 14:44 Ответить
+5
кацап живий - нічого доброго
05.10.2025 14:44 Ответить
+5
Перемога. Рашист злякався і ледь не помер від страху.
Слава зелі.
05.10.2025 14:45 Ответить
Шо ти скиглиш на всіх сторінках.Чи львів'яннам(херсонцям,киянам,чернігівцям і т.д.) полегшає від твого ниття?
05.10.2025 14:54 Ответить
А чим львів'янам погано? Бачив в Львові гуляють, танцюють, в ресторанах сидять. Ухилянти з усієї України в Львові чекають коли війна закінчиться. Скоро запрацюють гірськолижні курорти
05.10.2025 14:54 Ответить
То що? Ще порцію шахедів та ракет? Щоб не розслаблялися?
показать весь комментарий
Погодься, це іноді допомагає нагадати що війна це не десь і щось далеко, а війна в усій країні.
05.10.2025 15:16 Ответить
Як ти любиш людей. Просто обійняти та заплакати.
05.10.2025 15:21 Ответить
"УкрАинци сами себе бамбят" --- логіка їбаних кацапідарських тварин.

Загинули мирні люди, кров, пожежі, горе -- а підари насміхаються.
Нічого, Господь та милостив.
Буде ще твоя парашка суцільним пеклом.
АМІНЬ
05.10.2025 15:24 Ответить
Газів у трубі добавилось .
05.10.2025 15:33 Ответить
Та якось не дуже смішно , що кацапи безпечно через трубу накопичуються у Куп'янську, і хіба що дикі кабани їх лякають
05.10.2025 14:45 Ответить
Кабанам свині не товариші
05.10.2025 14:46 Ответить
Дивно, що кабанчик його не того... не оприходував 🤣
05.10.2025 14:50 Ответить
то може і оприходував.
нам же не все відео показали.
05.10.2025 14:57 Ответить
Погидував
05.10.2025 15:35 Ответить
Командир отделения ушел в СОЧ.
05.10.2025 14:47 Ответить
Взагалі то це ШІ, не гоже фейкометити на такому поважному сайті...
05.10.2025 14:49 Ответить
План кабан
05.10.2025 14:50 Ответить
Хоч забив кацапа чи ні ?
05.10.2025 14:52 Ответить
Тільки помітив з ніг до голови
05.10.2025 14:53 Ответить
Мабуть трахнув,оновив породу кацапів.
05.10.2025 14:57 Ответить
нєнє.
зробив це з гидливістю та презирством.
05.10.2025 15:25 Ответить
афігєть!
як там бідна тваринка опинилася?
чи, там кабаняча тропа?
05.10.2025 14:58 Ответить
зі штучним інтелектом все можливо...
05.10.2025 15:01 Ответить
Це ще хто кого налякав.. Будемо сподіватись що кабанчик не постраждав.
05.10.2025 15:02 Ответить
Це відео зроблено через штучний інтелект, воно так і підписано було в оригіналі, навіщо таку фігню викладати?
05.10.2025 15:07 Ответить
Кабан налякав окупанта, коли той повз у газогоні під Куп'янськом. Ну, зато газогін знову газом наповнився. Природнім!
05.10.2025 15:07 Ответить
Чужий проти Хижака.
05.10.2025 15:21 Ответить
Кабан штурмує російську свинособаку, яка лізе по трубі в Купʼянськ
05.10.2025 15:31 Ответить
Бойові кабани - нова зброя путлера. Вони першими кидаються в бій і розчищають дорогу для свинособак.
05.10.2025 15:34 Ответить
Кацап налякав кацапа.
05.10.2025 15:31 Ответить
свинособака налякала свинособаку
05.10.2025 15:33 Ответить
А що там стефанчук робив?
05.10.2025 15:33 Ответить
штурмував свинособаку
05.10.2025 15:34 Ответить
Круто!Цензор почав викладати відоси,створені ШІ .Професіоналізм та високий рівень журналістики .Марафетом несе зі всіх щілин
05.10.2025 15:48 Ответить
а кацап налякався по справжньому
05.10.2025 15:50 Ответить
Тобі плювати,що тебе гівном годують?
05.10.2025 15:52 Ответить
Принагідно й закреп полікував.
05.10.2025 15:51 Ответить
 
 