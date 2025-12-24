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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО

Два взвода российских штурмовиков под прикрытием утреннего тумана пытались осуществить скрытый выход из трубы магистрального газопровода "Союз" в направлении украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник рассчитывал незаметно выйти из подземной коммуникации и внезапно атаковать оборонительные рубежи Сил обороны Украины. Однако маршрут был заранее обнаружен.

Сразу после выхода из трубы российские подразделения попали в заранее подготовленную "килл-зону". По штурмовикам был открыт огонь с применением стрелкового оружия, артиллерии и беспилотных систем.

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В результате неудачной попытки прорыва потери противника составили не менее 35 человек убитыми. Украинские защитники удержали позиции без потерь.

"Вылезли из трубы и попали прямо в "килл-зону". Два взвода российских штурмовиков под прикрытием утреннего тумана пытались скрытно выйти из трубы газопровода "Союз" к украинским позициям. Как сообщают воины 115-й отдельной механизированной бригады, потери противника в этой мясорубке составили 35 человек", - отмечается в комментарии к видео уничтожения оккупантов.

Смотрите: Дело - труба: кабан напугал оккупанта, когда тот пролетал в газопроводе под Купянском. ВИДЕО

Читайте: Строительство газопровода "Сила Сибири-2" затянется на десятилетия, ‒ Reuters

Автор: 

армия РФ (23273) газопровод (836) дроны (7571) 115 отдельная механизированная бригада ВСУ (12)
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Топ комментарии
+12
Труба, діло для **********!! Пригожин, - зустрічай орків!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ****** і його КабМіндічам!!
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24.12.2025 12:51 Ответить
+7
Жалюгідні кідари, усе життя намагаються пролізти через дупу, і відразу попадають до пекла.
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24.12.2025 13:06 Ответить
+6
Красунчики!
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24.12.2025 12:56 Ответить

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