Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО
Два взвода российских штурмовиков под прикрытием утреннего тумана пытались осуществить скрытый выход из трубы магистрального газопровода "Союз" в направлении украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник рассчитывал незаметно выйти из подземной коммуникации и внезапно атаковать оборонительные рубежи Сил обороны Украины. Однако маршрут был заранее обнаружен.
Сразу после выхода из трубы российские подразделения попали в заранее подготовленную "килл-зону". По штурмовикам был открыт огонь с применением стрелкового оружия, артиллерии и беспилотных систем.
В результате неудачной попытки прорыва потери противника составили не менее 35 человек убитыми. Украинские защитники удержали позиции без потерь.
"Вылезли из трубы и попали прямо в "килл-зону". Два взвода российских штурмовиков под прикрытием утреннего тумана пытались скрытно выйти из трубы газопровода "Союз" к украинским позициям. Как сообщают воины 115-й отдельной механизированной бригады, потери противника в этой мясорубке составили 35 человек", - отмечается в комментарии к видео уничтожения оккупантов.
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