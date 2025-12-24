РУС
1 222 5

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 200 370 человек (+1 090 за сутки), 11 449 танков, 35 376 артсистем, 23 796 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

горят российские бехи

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 200 370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 200 370 (+1 090) человек

танков - 11 449 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 796 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 376 (+45) ед.

РСЗО - 1 579 (+3) ед.

средства ПВО - 1 263 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед. БПЛА

оперативно-тактического уровня - 94 197 (+1 031) ед.

крылатые ракеты - 4 107 (+34) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 71 125 (+159) ед.

специальная техника - 4 029 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе

Ликвидация российских военных

По оценкам украинских военных и международных аналитиков, армия РФ понесла наибольшие потери именно в 2024 году. Количество санитарных и безвозвратных потерь (убитые и раненые) превысило 430 000 человек, что больше, чем в 2022 году и 2023 году вместе взятых.

Самые высокие ежемесячные потери в 2024 году:

  • Декабрь 2024 года — примерно 48 670 убитых и раненых, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения.

  • Ноябрь 2024 года - около 45 720 потерь (убитые и раненые), в частности в отдельные дни более 2 000.

  • Сентябрь 2024 года — также считается одним из самых тяжелых месяцев, со средним числом потерь более 1 200 человек в день.

Эти пики связаны с активными боевыми операциями на восточном фронте, частыми штурмовыми атаками, а также интенсивными контратаками украинских войск.

Автор: 

армия РФ (21731) Генштаб ВС (7412) ликвидация (4204)
Вітаю чергових 200 000 "гарних" кацапів! кобзон сьогодні дає святковий концерт, для новеньких!
24.12.2025 07:13 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
24.12.2025 07:37 Ответить
московія здохни!
24.12.2025 07:53 Ответить
Обзор от ИИ

Владимир Золкин - украинский журналист, видеоблогер и общественный деятель, известный интервью с российскими военнопленными и гуманитарным проектом «Ищи своих». Его биография включает обучение в профессиональном училище, работу в МЧС, МВД и юридическое образование, а также осуждение в 2010 году и увольнение по условно-досрочному увольнению в 2017, после чего он стал известен блоггерством и работой на телевидении... Обзор від ШІ Володимир Золкін, відомий український журналіст-розслідувач та ютубер, який бере інтерв'ю в російських військовополонених, не є кримінальним злочинцем; він займається журналістською діяльністю, викриваючи злочини окупантів та документуючи реальність війни. Питання про його причетність до злочинної діяльності не виникає в офіційних джерелах, він є відомою публічною особою, що працює в інформаційному просторі, а не в кримінальному.
24.12.2025 08:07 Ответить
Володимир Золкін не є офіційно призначеним державною посадовою особою для проведення інтерв'ю; він діє як журналіст та блогер.
Проте його діяльність суворо координується з офіційними структурами:

МВС України: Проєкт «Ищи своих» (Шукай своїх), у межах якого Золкін почав брати інтерв'ю, був створений за ініціативи радника міністра внутрішніх справ
24.12.2025 08:15 Ответить
 
 