Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 200 370 человек (+1 090 за сутки), 11 449 танков, 35 376 артсистем, 23 796 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 200 370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 200 370 (+1 090) человек

танков - 11 449 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 796 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 376 (+45) ед.

РСЗО - 1 579 (+3) ед.

средства ПВО - 1 263 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед. БПЛА

оперативно-тактического уровня - 94 197 (+1 031) ед.

крылатые ракеты - 4 107 (+34) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 71 125 (+159) ед.

специальная техника - 4 029 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Ликвидация российских военных

По оценкам украинских военных и международных аналитиков, армия РФ понесла наибольшие потери именно в 2024 году. Количество санитарных и безвозвратных потерь (убитые и раненые) превысило 430 000 человек, что больше, чем в 2022 году и 2023 году вместе взятых.

Самые высокие ежемесячные потери в 2024 году:

Декабрь 2024 года — примерно 48 670 убитых и раненых, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения.

Ноябрь 2024 года - около 45 720 потерь (убитые и раненые), в частности в отдельные дни более 2 000.

Сентябрь 2024 года — также считается одним из самых тяжелых месяцев, со средним числом потерь более 1 200 человек в день.

Эти пики связаны с активными боевыми операциями на восточном фронте, частыми штурмовыми атаками, а также интенсивными контратаками украинских войск.

