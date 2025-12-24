Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 200 370 осіб (+1 090 за добу), 11 449 танків, 35 376 артсистем, 23 796 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 200 370 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб
танків - 11 449 (+3) од.
бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.
артилерійських систем - 35 376 (+45) од.
РСЗВ - 1 579 (+3) од.
засоби ППО - 1 263 (+0) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од. БПЛА
оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.
крилаті ракети - 4 107 (+34) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.
спеціальна техніка - 4 029 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Ліквідація російських військових
За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих.
Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:
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Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення.
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Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000.
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Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день.
Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.
Будь ласка, зачекайте...
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214!! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня норм.
Відбита наймасованіша повітряна атака - 1065! знищених повітряних цілей.
Чумардоси перевалили за 1 200 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 200 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!