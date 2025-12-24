Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 200 370 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб

танків - 11 449 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.

артилерійських систем - 35 376 (+45) од.

РСЗВ - 1 579 (+3) од.

засоби ППО - 1 263 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од. БПЛА

оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.

крилаті ракети - 4 107 (+34) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.

спеціальна техніка - 4 029 (+0) од.

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Ліквідація російських військових

За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих.

Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:

Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення.

Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000.

Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день.

Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.

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