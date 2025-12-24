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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 200 370 осіб (+1 090 за добу), 11 449 танків, 35 376 артсистем, 23 796 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

горять російські бехи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 200 370 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб

танків - 11 449 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.

артилерійських систем - 35 376 (+45) од.

РСЗВ - 1 579 (+3) од.

засоби ППО - 1 263 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од. БПЛА

оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.

крилаті ракети - 4 107 (+34) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.

спеціальна техніка - 4 029 (+0) од.

ліквідація рф

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі

Ліквідація російських військових

За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих.

Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:

  • Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення.

  • Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000.

  • Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день.

Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.

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Автор: 

армія рф (21493) Генштаб ЗС (8629) ліквідація (4824)
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Топ коментарі
+20
Вітаю чергових 200 000 "гарних" кацапів! кобзон сьогодні дає святковий концерт, для новеньких!
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24.12.2025 07:13 Відповісти
+20
Минув 4326 день москальсько-української війни.
214!! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта та логістика файно, броня норм.
Відбита наймасованіша повітряна атака - 1065! знищених повітряних цілей.
Чумардоси перевалили за 1 200 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 200 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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24.12.2025 08:43 Відповісти
+13
московія здохни!
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24.12.2025 07:53 Відповісти

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