РФ атаковала дронами важный энергообъект в Чернигове: обесточены десятки тысяч абонентов
Российские войска днем 24 декабря атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру в Чернигове, повредив важный энергообъект.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
"Что касается взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.
Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого остались без электроснабжения десятки тысяч абонентов. Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Также горсовет сообщил о падении дрона на территорию одного из предприятий. В результате повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших пока отсутствует.
