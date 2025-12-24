РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9032 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
849 4

РФ атаковала дронами важный энергообъект в Чернигове: обесточены десятки тысяч абонентов

энергообъект, энергетика

Российские войска днем 24 декабря атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру в Чернигове, повредив важный энергообъект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что касается взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минус 35 оккупантов: российские штурмовики вылезли из трубы газопровода "Союз" и были уничтожены дронами ВСУ. ВИДЕО

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого остались без электроснабжения десятки тысяч абонентов. Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Также горсовет сообщил о падении дрона на территорию одного из предприятий. В результате повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг второй день подряд атаковал производственные объекты "Укрнафты", есть критические разрушения, - "Нафтогаз". ФОТО

Автор: 

Чернигов (978) энергетика (2949) дроны (5816) Черниговская область (1456) Черниговский район (139)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо досі нема політичного рішення. Напевно патрушев заборонив.
показать весь комментарий
24.12.2025 14:50 Ответить
А охороняти об'єкт не думали,какая разница
показать весь комментарий
24.12.2025 15:13 Ответить
Скільки **** можна терпіти? Потрібен дзеркальна відповідь, невже не зрозуміло, досить грати терпилу, вони дивляться на горящу ялинку, а ми на свічку що горить.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:26 Ответить
ЗРК малої дальності теж потрібні. Але ж зе-бабуїни на дронах-перехоплювачах заробляють.
показать весь комментарий
24.12.2025 15:30 Ответить
 
 