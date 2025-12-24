Враг второй день подряд атаковал производственные объекты "Укрнафты", есть критические разрушения, - "Нафтогаз". ФОТО

Россия второй день подряд осуществляет целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. За последние сутки против производственных объектов "Укрнафта" применено почти 100 ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы "Нафтогаз".

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Есть критические разрушения

Как отмечается, в результате атак зафиксированы критические разрушения. Работа поврежденного оборудования остановлена.

Спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий этих атак. Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Группа Нафтогаз продолжает действовать в условиях постоянных военных угроз и сосредотачивает все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления поврежденных объектов и обеспечения стабильной работы отрасли.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 23 декабря Россия нанесла удар по объектам "Укрнафты", есть серьезные разрушения.