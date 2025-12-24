Ворог другий день поспіль атакував виробничі об’єкти "Укрнафти", є критичні руйнування, - "Нафтогаз". ФОТО

Росія другий день поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. За останні дві доби проти виробничих об’єктів "Укрнафта" застосовано майже 100 ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр групи "Нафтогаз".

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Є критичні руйнування

Як зазначається, внаслідок атак зафіксовано критичні руйнування. Роботу пошкодженого обладнання зупинено.

Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи", - зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Група Нафтогаз продовжує діяти в умовах постійних воєнних загроз і зосереджує всі необхідні ресурси для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення стабільної роботи галузі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 23 грудня Росія вдарила по об’єктах "Укрнафти", є серйозні руйнування.