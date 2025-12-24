Рашисти атакували два райони Харкова: під ударом об’єкти критичної інфраструктури, постраждала одна людина (оновлено)

Ввечері середи, 24 грудня, російські війська завдали удару по двох районах Харкова. Під прицілом ворога обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

По Слобідському району Харкова росіяни вдарили безпілотником "Молнія".

"Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. Пошкоджено автомобілі та вікна у багатоповерховому будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - розповівТерехов.

Згодом Терехов повідомив про влучання в Шевченківському районі Харкова. На місці виникла пожежа.

Оновлення

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району постраждала одна людина.

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Ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури

"Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти. Мета зрозуміла - зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву", - написав міський голова.

Він додав, що фахівці разом з енергетиками у цілодобовому режимі намагаються утримати критичну інфраструктуру у стані, коли вона продовжить постачати тепло, воду та електроенергію.

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