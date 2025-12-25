Сутки на Черниговщине: россияне обстреляли энергообъекты и промышленные предприятия, двое погибших. ФОТОрепортаж

24 декабря в результате атак российских дронов в Черниговской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Под ударами оказались энергетические объекты, промышленные предприятия и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, область подверглась нескольким ударам беспилотниками, в частности по Чернигову и населенным пунктам области.

"Черниговщина встретила Рождество под обстрелами. К сожалению, два человека погибли. Еще двое - получили ранения. Россияне снова били по энергетике и обычной жизни. Несколько ударов по Чернигову. "Герань" попала по одному из предприятий. Повреждены административное здание, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус".

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В Черниговском районе дрон типа "Герань" ударил по садоводческому товариществу - повреждены окна в нескольких домах. В селе Сновской общины FPV-дрон попал в энергообъект, в результате чего несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

Начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко уточнил, что днем 24 декабря российский дрон атаковал грузовой автомобиль в одном из сел общины. Погиб 62-летний водитель лесовоза. Вечером оккупанты нанесли массированный удар по объекту пищевой промышленности Сновщины - предприятие понесло значительные разрушения, а 37-летняя женщина получила легкие ранения.

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Кроме того, FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Новгород-Северского района. Погиб 39-летний водитель, пассажирку госпитализировали, ее состояние стабильное. Также вражеский дрон "Молния" попал по бывшему отелю в Семеновке.

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