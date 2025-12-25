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Новини Удари по Костянтинівці
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Рашисти атакували евакуаційну місію в Костянтинівці: загинула людина, двоє поранених

РФ вдарила по евакуаційній місії в Костянтинівці: загинула людина

Російські окупанти дроном атакували евакуаційну місію в Костянтинівці, внаслідок чого загинула людина, дві особи дістали поранення.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні. Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора.

Ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

В момент атаки вони займалися вивезенням людей із небезпечних зон.

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"Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя мешканців нашої громади.

Під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об’єднання волонтерів". Цей транспорт щоденно здійснював евакуацію мирних мешканців, вивозячи людей із найнебезпечніших зон", - додав глава МВА.

Руйнувань житлового фонду під час цього обстрілу не зафіксовано.

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РФ вдарила по евакуаційній місії в Костянтинівці: загинула людина

Автор: 

обстріл (35091) Донецька область (11483) Краматорський район (1340) Костянтинівка (611)
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