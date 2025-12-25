Покровськ, який називають батьківщиною "Щедрика", цього Різдва намагається знищити Росія, - Politico

Для українців зруйноване місто Покровськ, де цього Різдва тривають запеклі бої з російськими окупантами, асоціюється з однією з найдавніших культурних спадщин їхньої країни: щедрівкою "Carol of the Bells".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Що відомо?

"Західна аудиторія може знати цю мелодію з голлівудського фільму "Сам удома" та телесеріалу "Тед Лассо", але цієї зими для українців вона має більш зворушливі та політичні відлуння, оскільки Покровськ тісно пов'язаний з композитором колядки Миколою Леонтовичем", - пишуть журналісти.

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Створення "Щедрика"

Хоч Леонтович не писав цю щедрівку у Покровську, як багато хто вважає, проте місто відіграло вирішальну роль у розвитку як його музики, так і патріотичної української політики, через що його переслідували радянські агенти та зрештою вбили у 1921 році.

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Журналісти зазначили, що Леонтович жив у Покровську у першому десятилітті 20 століття, викладав у музичній школі та керував хором залізничників. У цьому місті він надихався самобутніми українськими народними традиціями, після чого створив свою пісню "Щедрик", батьківщиною якого називають Покровськ.

"Леонтович приїхав до Покровська лише з рюкзаком за плечима, але саме там він розвинувся як композитор і привернув увагу жандармів, відстоюючи права робітників. Він навіть співав "Марсельєзу" з місцевим хором, яким керував", - каже авторка книги "Наш мовчазний геній, Леонтович" Лариса Семенко.

За її словами, це не просто різдвяна пісня, а українське культурне послання світові, вітальна листівка глибоко вкоріненої духовності та стійкості нації перед обличчям загрози. Тієї ж загрози, з якою наша нація бореться сьогодні.

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Як тільки "Щедрик" було вперше виконано у Києві в 1916 році, його визнали потенційним хітом лідерами Української Народної Республіки. Новий уряд вирішив відправити національний хор у турне по Європі з піснями композитора у 1919 році, аби сприяти визнанню УНР.

Попри те, що світ не визнавав нову державу, "Щедрику" вдалося завоювати місце у світовій культурі.

"Ще до перекладу він мав успіх. У Парижі, у Празі, по всій Європі князі та королі були вражені, дізнавшись, що така багата та давня культура існує на їхньому континенті", - додала Семенко.

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Адаптація

У 1936 американський композитор українського походження Петро (Пітер) Вільговський написав текст англійською, адаптувавши "Щедрик" до версії, що відома на Заході як "Carol of the Bells".

Леонтович не дожив до всесвітнього успіху, радянська спецслужба вбила його в січні 1921 року в будинку батьків у Вінницькій області. Українці дізналися правду про його смерть лише після відкриття радянських архівів у 1990-х роках.

"Так само, як і зараз на окупованих територіях України, російська влада бачила загрозу в українській культурі. Це був початок великого терору проти українських борців за свободу, політиків і освітян. Леонтович був одним із багатьох, кого вбили", - каже Семенко.

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Історія повторюється

"Майже через 105 років після смерті Леонтовича Росія знову намагається знищити українську державність.

Хоча бої за Покровськ тривають вже понад 18 місяців, Москва стверджує, що окупувала його", - пише видання.

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