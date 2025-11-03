Данія допоможе відновити музеї та пам’ятки України - виділено €1,3 млн на Фонд культурної спадщини

Уряд Данії виділяє €1,3 мільйона новоствореному Фонду культурної спадщини України. Кошти спрямують на відновлення зруйнованих війною культурних будівель, пам’ятників і музеїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Грант у розмірі €1,3 мільйона (10 мільйонів данських крон) буде профінансовано за рахунок допомоги Данії в розвитку в межах її цивільної підтримки України", - повідомляє пресслужба данського головування в Раді ЄС.

Зауважується, що кошти можуть бути відправлені після прийняття відповідного закону про фінансування парламентом Данії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв готується до зими: Данія передала енергетикам нову техніку

Данія планує направити фінансування на відновлення культурних будівель, пам'ятників і музеїв, зруйнованих російськими ударами.

Кошти будуть спрямовані через новостворений Фонд культурної спадщини України.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт заявив: "Данія знову бере на себе ініціативу, роблячи внесок у відбудову культурної спадщини України. Культурна спадщина відіграє життєво важливу роль у національній ідентичності та самосвідомості українського народу. Я щиро сподіваюся, що мої європейські колеги наслідуватимуть цей приклад, адже війна в Україні ведеться не лише на полі бою, а й за право українського народу зберігати свою культуру, свою мову та свій зв’язок із цінностями та місцями, які визначають їхню націю".

Читайте: Понад 170 українських культурних цінностей викрали росіяни з окупованих територій, - ГУР

Завдяки данським партнерам за внесок у підтримку української культурної спадщини та можливість представити Фонд і обговорити шляхи допомоги Україні, віцепрем'єрка з питань гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що російська агресія є одним із "наймасштабніших випадків культурного спустошення в Європі з часів Другої світової війни".

"Розв'язання цієї проблеми вимагає інноваційних рішень та зосереджених зусиль у рамках спеціальної структури. Саме тому ми створюємо Фонд культурної спадщини України (ФКУС). Фонд об'єднує ресурси урядів, міжнародних організацій, експертів та партнерів з метою не лише збереження нашої культурної спадщини, але й забезпечення сталого розвитку культури як основи ідентичності та стійкості України", - підкреслила Бережна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що Данія також виділяє Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда крон. Кошти підуть на військові потреби.