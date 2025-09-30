Росія пошкодила Дніпровський художній музей: зруйновані фасад та вікна

В результаті ворожого обстрілу пошкоджено художній музей у Дніпрі, всі люди, які перебували в ньому, залишилися цілими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Дніпра розповіли про удар дронів РФ по місту: "Влучило – вікна, двері вилетіли, когось поранило"

За його словами, від вибуху постраждав фасад музею, вибито майже всі вікна та вхідні двері. Попереднє обстеження показало, що музейна колекція не постраждала. Люди встигли спуститися в укриття, тому ніхто з відвідувачів і працівників не постраждав.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Вербицький висловив співчуття рідним чоловіка, який загинув унаслідок атаки на місто, та подякував колективу музею, місцевій владі та волонтерам за допомогу у ліквідації наслідків.

Читайте: Майже 50 тис. "шахедів" випустила Росія по Україні від початку повномасштабної війни, - ЗМІ

Удень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу постраждали 28 людей - серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17.