УКР
788 3

Росія пошкодила Дніпровський художній музей: зруйновані фасад та вікна

Атака РФ на Дніпро 30 вересня

В результаті ворожого обстрілу пошкоджено художній музей у Дніпрі, всі люди, які перебували в ньому, залишилися цілими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

За його словами, від вибуху постраждав фасад музею, вибито майже всі вікна та вхідні двері. Попереднє обстеження показало, що музейна колекція не постраждала. Люди встигли спуститися в укриття, тому ніхто з відвідувачів і працівників не постраждав.

Вербицький висловив співчуття рідним чоловіка, який загинув унаслідок атаки на місто, та подякував колективу музею, місцевій владі та волонтерам за допомогу у ліквідації наслідків. 

Удень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу постраждали 28 людей - серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17.

Добре, що не вцілив ****** по Конче Заспі, ні разу, з 2022 року!?!?
А там же, тільки у багатирьової та інших ригоАНАЛІВ, одні центри прийняття рішення!! Мертвечук із сівковичем та кулініч з бакановим, можуть підтвердити!!
показати весь коментар
30.09.2025 23:06 Відповісти
Підарусня.
показати весь коментар
30.09.2025 23:13 Відповісти
Поки ********* руйнують Україну, їх прихвостню шуфричу, нарешті почали імітувати суд!!
Справу Шуфрича почали розглядати по суті

Вівторок, 30 Вересня 2025, 22:33
https://sudreporter.org/spravu-shufrycha-pochaly-rozglyadaty-po-suti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spravu-shufrycha-pochaly-rozglyadaty-po-suti
показати весь коментар
30.09.2025 23:24 Відповісти
 
 