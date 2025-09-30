Росія пошкодила Дніпровський художній музей: зруйновані фасад та вікна
В результаті ворожого обстрілу пошкоджено художній музей у Дніпрі, всі люди, які перебували в ньому, залишилися цілими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.
За його словами, від вибуху постраждав фасад музею, вибито майже всі вікна та вхідні двері. Попереднє обстеження показало, що музейна колекція не постраждала. Люди встигли спуститися в укриття, тому ніхто з відвідувачів і працівників не постраждав.
Вербицький висловив співчуття рідним чоловіка, який загинув унаслідок атаки на місто, та подякував колективу музею, місцевій владі та волонтерам за допомогу у ліквідації наслідків.
Удень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу постраждали 28 людей - серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А там же, тільки у багатирьової та інших ригоАНАЛІВ, одні центри прийняття рішення!! Мертвечук із сівковичем та кулініч з бакановим, можуть підтвердити!!
Справу Шуфрича почали розглядати по суті
Вівторок, 30 Вересня 2025, 22:33
https://sudreporter.org/spravu-shufrycha-pochaly-rozglyadaty-po-suti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spravu-shufrycha-pochaly-rozglyadaty-po-suti