Мешканці Дніпра розповіли про удар дронів РФ по місту: "Влучило – вікна, двері вилетіли, когось поранило"

Надвечір 30 вересня російські окупанти атакували місто Дніпро ударними дронами. Очевидці розповіли про підступний удар РФ.

Один із мешканців міста у момент атаки РФ перебував в одній з будівель, в яку влучило. Він розповів, що це офісне приміщення, в якому, зокрема, розташовувався склад книжок.

"Я був на першому поверсі, почув звук "шахеда", який падав, і потім вибух. Влучило — вікна, двері вилетіли. Я бачив, що когось поранило. Це звичайна офісна будівля, нічого військового там немає", - сказав Артем.

Інша мешканка, Наталя, додала: працює у видавництві, яке також розташоване в будівлі.

"Ми, видавництво, ми видаємо книжки, у нас там склад книжок. Навпроти нас психологічний простір, там кімнати, де психологи працювали з людьми. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. До речі, у нас сьогодні день народження у видавництва, п'ять років. І росіяни такий нам подарунок влаштували до дня народження", - розповіла вона виданню.

Унаслідок атаки також пошкоджено корпус одного з університетів міста.

За словами декана факультету психології Зої, у момент вибуху у будівлі були викладачі та техперсонал.

У приміщеннях повилітало близько 50 вікон, жінку поранило склом, зазначила вона.

"У нас була нарада. Ми обговорювали освітню програму. І раптом свист такий, вибух. Один, другий, третій. Ми вибігли в кімнату, між двома стінами. Я вже подумала — все. Почала думати, де ключі, що якщо раптом все тут рухне. Лють і злість неймовірна. Як можна, як це можна робити? Зараз із персоналу наймужніші залишились, бо треба ж прибирати комусь", - додала Зоя.

