Мешканці Дніпра розповіли про удар дронів РФ по місту: "Влучило – вікна, двері вилетіли, когось поранило"
Надвечір 30 вересня російські окупанти атакували місто Дніпро ударними дронами. Очевидці розповіли про підступний удар РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Один із мешканців міста у момент атаки РФ перебував в одній з будівель, в яку влучило. Він розповів, що це офісне приміщення, в якому, зокрема, розташовувався склад книжок.
"Я був на першому поверсі, почув звук "шахеда", який падав, і потім вибух. Влучило — вікна, двері вилетіли. Я бачив, що когось поранило. Це звичайна офісна будівля, нічого військового там немає", - сказав Артем.
Інша мешканка, Наталя, додала: працює у видавництві, яке також розташоване в будівлі.
"Ми, видавництво, ми видаємо книжки, у нас там склад книжок. Навпроти нас психологічний простір, там кімнати, де психологи працювали з людьми. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. До речі, у нас сьогодні день народження у видавництва, п'ять років. І росіяни такий нам подарунок влаштували до дня народження", - розповіла вона виданню.
Унаслідок атаки також пошкоджено корпус одного з університетів міста.
За словами декана факультету психології Зої, у момент вибуху у будівлі були викладачі та техперсонал.
У приміщеннях повилітало близько 50 вікон, жінку поранило склом, зазначила вона.
"У нас була нарада. Ми обговорювали освітню програму. І раптом свист такий, вибух. Один, другий, третій. Ми вибігли в кімнату, між двома стінами. Я вже подумала — все. Почала думати, де ключі, що якщо раптом все тут рухне. Лють і злість неймовірна. Як можна, як це можна робити? Зараз із персоналу наймужніші залишились, бо треба ж прибирати комусь", - додала Зоя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль