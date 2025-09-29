374 1
У Дніпрі зросла кількість жертв удару 20 вересня: у лікарні помер чоловік
У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок масованого удару по місту 20 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"У лікарні помер 55-річний постраждалий внаслідок атаки на Дніпро. За нього медики боролися до останнього.
Отже, той масований ворожий удар обірвав життя двох людей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 вересня, ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Внаслідок удару виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
36 людей дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар29.09.2025 11:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль