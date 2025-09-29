УКР
У Дніпрі зросла кількість жертв удару 20 вересня: у лікарні помер чоловік

Дніпро після обстрілу
Фото: Телеграм-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова

У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок масованого удару по місту 20 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 55-річний постраждалий внаслідок атаки на Дніпро.  За нього медики боролися до останнього.

Отже, той масований ворожий удар обірвав життя двох людей",  - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 вересня, ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Внаслідок удару виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

36 людей дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще десять - постраждали. ФОТОрепортаж

Дніпро обстріл Дніпропетровська область Дніпровський район
