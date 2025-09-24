Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще десять - постраждали. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська здійснили понад пів сотні атак на Дніпропетровську область, серед яких - ракетні удари, артобстріли, застосування БпЛА. Ворог тероризував чотири райони області, унаслідок чого одна людина загинула, ще десять осіб постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Дніпру

Вдень російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення дістали чотири людини. Усім надали допомогу.

Синельниківський район

По Синельниківщині агресор цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Співчуття родині. Гучно було у Покровській і Миколаївській громадах. Пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава.

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Нікопольський район

На Нікопольщина від ворожих атак потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. До лікарів звернулися п’ятеро місцевих.

Є руйнування на території промислового підприємства, пошкоджені шість приватних будинків, декілька господарських споруд, магазин, машина.

Кам’янський район

На Кам’янський районі противник здійснив ракетну атаку та скерував БпЛА. Постраждав житель однієї з громад.

