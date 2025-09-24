Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: один человек погиб, еще десять - пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска совершили более полусотни атак на Днепропетровщину, среди которых - ракетные удары, артобстрелы, применение БПЛА. Враг терроризировал четыре района области, вследствие чего один человек погиб, еще десять человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

Днем российские войска направили ракету на Днепр. Ранения получили четыре человека. Всем оказали помощь.

Синельниковский район

По Синельниковщине агрессор целился беспилотниками. В Межевской громаде погиб 61-летний мужчина. Соболезнования семье. Громко было в Покровской и Николаевской громадах. Повреждена инфраструктура, горела сухая трава.

Фото: Председатель ОГА Сергей Лысак / телеграмм-канал

Никопольский район

На Никопольщине от вражеских атак страдали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригорьевская громады. К врачам обратились пятеро местных жителей.

Есть разрушения на территории промышленного предприятия, повреждены шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, магазин, машина.

Каменский район

На Каменский район противник совершил ракетную атаку и направил БПЛА. Пострадал житель одной из громад.

