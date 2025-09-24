В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики

Днем 24 сентября 2025 года в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

Больше информации о вражеской атаке на город пока не известно.