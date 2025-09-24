1 288 6
В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики
Днем 24 сентября 2025 года в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ранее Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.
Больше информации о вражеской атаке на город пока не известно.
Я просто поражаюсь ...
Радио еще для наших военных не придумали.
Походу "работу"по развед дронам пора передовать частникам.