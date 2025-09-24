РУС
Новости Атака на Днепр
1 288 6

В Днепре прогремел взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики

баллистика на Днепр

Днем 24 сентября 2025 года в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел россиянами Днепропетровщины: В Днепре уже 36 пострадавших, под обстрелами также Никопольщина. ФОТОрепортаж

Больше информации о вражеской атаке на город пока не известно.

Автор: 

Днепр (4502) Днепропетровская область (4483) Днепровский район (164)
Ударів у відповідь традиційно не буде.
24.09.2025 13:11 Ответить
Чому не буде? По шмарафону Боневтік лупить ворога і "Довгими Нептунами" і "Сапсанами" і "Зеленими Фламінго". Хіба не бачили?
24.09.2025 13:13 Ответить
ще не утро
24.09.2025 13:26 Ответить
З 2022 ударів у відповідь нема.
24.09.2025 14:23 Ответить
А по чем оперативно проинформировали? По телеграмму? Это при том что при тревоге замедлили инет...
Я просто поражаюсь ...
Радио еще для наших военных не придумали.
Походу "работу"по развед дронам пора передовать частникам.
24.09.2025 13:26 Ответить
Тревогу дали за 20 минут до прилёта, "замедление" "походу" у тебя в голове, "передавай работу" частным психиатрам.
24.09.2025 14:11 Ответить
 
 