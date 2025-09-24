УКР
Новини Атака на Дніпро
У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики

балістика на Дніпро

Вдень 24 вересня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл росіянами Дніпропетровщини: У Дніпрі вже 36 постраждалих, під обстрілами також Нікопольщина. ФОТОрепортаж

Більше інформації щодо ворожої атаки на місто наразі не відомо.

Дніпро (3366) Дніпропетровська область (4277) Дніпровський район (167)
Ударів у відповідь традиційно не буде.
24.09.2025 13:11 Відповісти
Чому не буде? По шмарафону Боневтік лупить ворога і "Довгими Нептунами" і "Сапсанами" і "Зеленими Фламінго". Хіба не бачили?
24.09.2025 13:13 Відповісти
ще не утро
24.09.2025 13:26 Відповісти
З 2022 ударів у відповідь нема.
24.09.2025 14:23 Відповісти
А по чем оперативно проинформировали? По телеграмму? Это при том что при тревоге замедлили инет...
Я просто поражаюсь ...
Радио еще для наших военных не придумали.
Походу "работу"по развед дронам пора передовать частникам.
24.09.2025 13:26 Відповісти
Тревогу дали за 20 минут до прилёта, "замедление" "походу" у тебя в голове, "передавай работу" частным психиатрам.
24.09.2025 14:11 Відповісти
Слушай, если ты шизик, это не значит что все вокруг шизики...
Ты все привентивные тревоги в бункере сидишь?
