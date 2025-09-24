1 423 7
У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики
Вдень 24 вересня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Раніше Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
Більше інформації щодо ворожої атаки на місто наразі не відомо.
Я просто поражаюсь ...
Радио еще для наших военных не придумали.
Походу "работу"по развед дронам пора передовать частникам.
Ты все привентивные тревоги в бункере сидишь?