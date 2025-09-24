У Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики

Вдень 24 вересня 2025 року у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Більше інформації щодо ворожої атаки на місто наразі не відомо.