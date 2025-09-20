Обстріл росіянами Дніпропетровщини: У Дніпрі вже 36 постраждалих, під обстрілами також Нікопольщина. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих унаслідок російської нічної атаки на Дніпропетровську область зросла до 36 осіб, крім того, ворог не припиняє атак на Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня тривала ліквідація наслідків атаки на регіон. В обласному центрі пліч-о-пліч працювали комунальники, поліцейські, медики, рятувальники, волонтери, міжнародні організації. Надзвичайники приборкали пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої дніпровської багатоповерхівки. Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог масовано атакував Павлоград, виникло кілька пожеж

Зазначається, що на зараз кількість постраждалих вже становить 36 осіб. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом.



У Дніпрі, окрім багатоквартирних і приватних будинків, потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.

Також читайте: Наслідки масованої атаки РФ на Дніпро: пошкоджено понад 22 будинки, руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків. ФОТОрепортаж

Водночас не припинявся терор Нікопольського району. Агресор використовував FPV-дрони й артилерію. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській громадах.



Унаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, приватне підприємство, багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, у ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами.

















