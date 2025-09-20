РУС
Обстрел россиянами Днепропетровщины: в Днепре уже 36 пострадавших, под обстрелами также Никопольщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших вследствие российской ночной атаки на Днепропетровщину возросло до 36 человек, кроме того, враг не прекращает атак на Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня продолжалась ликвидация последствий атаки на регион. В областном центре бок о бок работали коммунальщики, полицейские, медики, спасатели, волонтеры, международные организации. Спасатели укротили пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной днепровской многоэтажки. Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг массированно атаковал Павлоград, возникло несколько пожаров

Обстрелы Днепропетровской области

Отмечается, что на сейчас количество пострадавших уже составляет 36 человек. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Другие пострадавшие под амбулаторным наблюдением.

В Днепре, кроме многоквартирных и частных домов, разбиты несколько школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура.

Также читайте: Последствия массированной атаки РФ на Днепр: повреждены более 22 домов, разрушениям подверглись 8 школ и детсадов. ФОТОрепортаж

В то же время не прекращался террор Никопольского района. Агрессор использовал FPV-дроны и артиллерию. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской громадах.

Вследствие вражеских атак повреждены инфраструктура, частное предприятие, многоквартирные дома.

Напомним, в ночь на субботу враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами.

Обстрелы Днепропетровской области
