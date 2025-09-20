Последствия массированной атаки РФ на Днепр: повреждено более 22 домов, разрушениям подверглись 8 школ и детских садов. ФОТОрепортаж
Из-за очередного массированного обстрела российских войск есть разрушения в разных районах Днепра. Городские больницы продолжают принимать пострадавших.
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждены более 22 домов. Наибольший ущерб - в многоэтажке на правом берегу. Ее сейчас обследуют специалисты. Коммунальщики приступят к работе, как только это позволят ГСЧС и правоохранители.
В то же время, как информирует Филатов, разрушениям подверглись 8 школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ.
"Повреждено также здание депо электротранспорта и несколько троллейбусов. Также есть обрывы контактной сети. Ее сейчас восстанавливают профильные специалисты.
Уроды задели и здание КП, которое занимается животными. Четвероногие напуганы, но целы", - говорится в сообщении.
Всего по Днепру - по меньшей мере, 300 разбитых окон. Но окончательные цифры еще считают.
знищує все в нашій краіні , до чого немає жодного
відношення 😡
Будьте ви прокляті , кляті кацапи і всі ваші сімʼї , так як ви не люди,
а діч !!