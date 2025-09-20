Последствия массированной атаки РФ на Днепр: повреждено более 22 домов, разрушениям подверглись 8 школ и детских садов. ФОТОрепортаж

Фото: Телеграм-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова

Из-за очередного массированного обстрела российских войск есть разрушения в разных районах Днепра. Городские больницы продолжают принимать пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены более 22 домов. Наибольший ущерб - в многоэтажке на правом берегу. Ее сейчас обследуют специалисты. Коммунальщики приступят к работе, как только это позволят ГСЧС и правоохранители.

В то же время, как информирует Филатов, разрушениям подверглись 8 школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ.

Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова

"Повреждено также здание депо электротранспорта и несколько троллейбусов. Также есть обрывы контактной сети. Ее сейчас восстанавливают профильные специалисты.

Уроды задели и здание КП, которое занимается животными. Четвероногие напуганы, но целы", - говорится в сообщении.

Всего по Днепру - по меньшей мере, 300 разбитых окон. Но окончательные цифры еще считают.