Новости Атака на Днепр
Последствия массированной атаки РФ на Днепр: повреждено более 22 домов, разрушениям подверглись 8 школ и детских садов. ФОТОрепортаж

Днепр после обстрела
Фото: Телеграм-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова

Из-за очередного массированного обстрела российских войск есть разрушения в разных районах Днепра. Городские больницы продолжают принимать пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены более 22 домов. Наибольший ущерб - в многоэтажке на правом берегу. Ее сейчас обследуют специалисты. Коммунальщики приступят к работе, как только это позволят ГСЧС и правоохранители.

В то же время, как информирует Филатов, разрушениям подверглись 8 школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ.

Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова
Днепр после обстрела
Фото: Телеграмм-канал городского головы Днепра Бориса Филатова

"Повреждено также здание депо электротранспорта и несколько троллейбусов. Также есть обрывы контактной сети. Ее сейчас восстанавливают профильные специалисты.

Уроды задели и здание КП, которое занимается животными. Четвероногие напуганы, но целы", - говорится в сообщении.

Всего по Днепру - по меньшей мере, 300 разбитых окон. Но окончательные цифры еще считают.

Днепр (4499) обстрел (29613) Днепропетровская область (4468) Днепровский район (158)
Дикунська дика орда на чолі з кремлівським чортом ,
знищує все в нашій краіні , до чого немає жодного
відношення 😡
Будьте ви прокляті , кляті кацапи і всі ваші сімʼї , так як ви не люди,
а діч !!
20.09.2025 11:12 Ответить
Як не прикро, але тут не тільки путлер зі своєю ордою винен. Тут сценарій писали інші. Кремлерейх просто головний виконавчий актор цього ****-фільму. А нам залишається тільки відмахуватись; чи то булавою, чи то гілками - як буде вирішено режисурою. Бо колись наш нарід повівся на величайшого сценариста і наголосував безмізків собі на поржом хоч, ідіота-бідоносця. А кінця і краю цьому усьому немає, поки не сканають ці два ліліпути. Але той собі на вік 150 років прописав, а наш хрипливий - чорт просто.
20.09.2025 11:37 Ответить
Зараз янелохянетряпка потужно відповість сросіякам найпотужним,дебільним відосиком,статист хєув.
20.09.2025 11:20 Ответить
Ось так варварська орда знищує Україну і її народ ,жодної подібної відповіді по рашиських містах ,влада безпорадна і лише про рейтинги думає ,світ обговорює як рашиські дрони залетіли на територію Польщі в той час мовчить як ворог знищує Україну ,ну що Трамп це помилка була ?
20.09.2025 11:31 Ответить
Фуз, головне що центр Менора не постраждав? А то ще раптом москалям захочеться бити по світовому центру жидобандєровства.
20.09.2025 11:43 Ответить
 
 