Новости Обстрелы Днепропетровщины
Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 26 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на субботу враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами. В результате обстрелов погиб один человек, еще 13 пострадали. Разрушены жилые дома, гаражи и предприятия, начались пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек - "тяжелый", - говорится в сообщении.

Враг атаковал Днепр беспилотниками и ракетами. В результате удара возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

Обновление

Впоследствии Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших в результате российской атаки.

"В настоящее время в Днепре - 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него - ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики", - говорится в сообщении.

Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА
Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА
Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА
Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА
Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА
Атака на Днепр 20 сентября
Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА

Предприятие повреждено и в Павлограде. Там также пожар.

По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попадание - по райцентру и Покровской громаде. Загорелся частный дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью Киевскую область атаковали дроны и ракеты: пожары и разрушения в трех районах. ФОТО

Автор: 

Днепр (4499) обстрел (29613) Павлоград (174) Днепропетровская область (4468) Днепровский район (158) Павлоградский район (64)
Ржавий: це була помилка, вони не хотіли, я дуже не задоволений...
20.09.2025 07:51 Ответить
План Путіна і відімо Зелемськага - у українців не буде, де жити, та підприємств, куди ходити на роботу.
20.09.2025 07:53 Ответить
Полімермаш / Дніпропрес?
20.09.2025 07:59 Ответить
Предали господа Бога нашего. Глумились на Томосом. Ржали дурные, над гнилыми шутками про термос. Господь только терпел. А потом решил преподать урок Украине, как Содому и Гоморре. Огонь с неба. Всё как в библии.
20.09.2025 08:06 Ответить
Доки зелена чума править Україною - війна не закінчиться. Або закінчиться десь на кордонах з Польщею.
20.09.2025 08:10 Ответить
Ти ще скажи, що в усьому винні грішні українці, а святі кацапи то рука бога, що карає. Клепкі всі на місцях в твоїй макитрі?
п.с. я не зєлєбоб, і теж вважаю що обрання зеленого відчинило двері до вторгнення, але з інших, земних та реальних причин, а не через оцю всю середньовічну маячню. Скажи тоді, чому гинуть ті, хто не ржав з тупих жартів 95-го? І багать саме цих людей пішли на смерть у перших рядах
20.09.2025 09:18 Ответить
Пережили ще одну пекельну ніч. Був в Павлограді, тільки приїхав із півдня - Миколаєва. Летіло все, будинки підцибували, все дрижало. Таке враження, що павлоградці знаходилися в тиру, по якому гатив ворог. Ракети не збивалися, склалося таке враження, що всі системи ППО, які Захід передав Україні знаходяться в одлнолму місці і охороняють одну бородату гундосну дупу.
Де наші "Фламінго"? Навіщо обіцяло? Скільки можна глумитися над людьми? 73% наржалися? Якщо мало ржачки запрошую до Павлограду, тут відбувається те, що ви навибирали у 2019 році.
20.09.2025 08:28 Ответить
Допоки не буде ліквідований найкривавіший світовий терорист путін цей жах не припинится ,саме ця паскуда хоче знищити Україну і її народ ,тому ця паскуда яка так боїтся за свою погану шкуру має здохнути ,а огидний "русский мир" на звалище історії.
20.09.2025 08:29 Ответить
 
 