Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 26 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на субботу враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами. В результате обстрелов погиб один человек, еще 13 пострадали. Разрушены жилые дома, гаражи и предприятия, начались пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек - "тяжелый", - говорится в сообщении.

Враг атаковал Днепр беспилотниками и ракетами. В результате удара возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

Обновление

Впоследствии Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших в результате российской атаки.

"В настоящее время в Днепре - 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.

В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него - ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия атаки по Днепру. Сергей Лысак/ОВА

Предприятие повреждено и в Павлограде. Там также пожар.

По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попадание - по райцентру и Покровской громаде. Загорелся частный дом.

