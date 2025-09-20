Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 26 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на субботу враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами. В результате обстрелов погиб один человек, еще 13 пострадали. Разрушены жилые дома, гаражи и предприятия, начались пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек - "тяжелый", - говорится в сообщении.
Враг атаковал Днепр беспилотниками и ракетами. В результате удара возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.
Обновление
Впоследствии Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших в результате российской атаки.
"В настоящее время в Днепре - 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.
В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него - ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики", - говорится в сообщении.
Предприятие повреждено и в Павлограде. Там также пожар.
По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попадание - по райцентру и Покровской громаде. Загорелся частный дом.
п.с. я не зєлєбоб, і теж вважаю що обрання зеленого відчинило двері до вторгнення, але з інших, земних та реальних причин, а не через оцю всю середньовічну маячню. Скажи тоді, чому гинуть ті, хто не ржав з тупих жартів 95-го? І багать саме цих людей пішли на смерть у перших рядах
Де наші "Фламінго"? Навіщо обіцяло? Скільки можна глумитися над людьми? 73% наржалися? Якщо мало ржачки запрошую до Павлограду, тут відбувається те, що ви навибирали у 2019 році.