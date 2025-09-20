Ночью Киевщину атаковали дроны и ракеты: пожары и разрушения в трех районах. ФОТО
Российские дроны и ракеты снова атаковали Киевскую область. В нескольких районах области зафиксированы пожары и разрушения, в том числе в жилом секторе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"На утро последствия вражеской атаки фиксируем в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах", - отметил Калашник.
В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений.
В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.
В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В данное время пожар ликвидирован.
