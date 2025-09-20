РУС
Ночью Киевщину атаковали дроны и ракеты: пожары и разрушения в трех районах. ФОТО

Российские дроны и ракеты снова атаковали Киевскую область. В нескольких районах области зафиксированы пожары и разрушения, в том числе в жилом секторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"На утро последствия вражеской атаки фиксируем в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах", - отметил Калашник.

В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В данное время пожар ликвидирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Киевщину: пожары в двух районах

Киевская область
Фото: Николай Калашник / ОВА
Киевская область
Фото: Николай Калашник / ОВА
Киевская область
Фото: Николай Калашник / ОВА

Киевская область (4361) обстрел (29613) Бориспольский район (41) Бучанский район (81) Обуховский район (24)
Орієнтована мапа руху ворожих ракет та БпЛА під час сьогоднішньої нічної атаки
20.09.2025 07:41 Ответить
Ця інфа вже стара як світ!
20.09.2025 08:16 Ответить
А де ці масовані удари фламінгой, зібраної на мощностях 95-го кварталу? Ну не міг же Зелька сп*дить усі гроші, щось він же повинен випускати? Він думає, що першими на вила посадять громоотводів Єрмака з Татаровим, але вдруг його самого?
20.09.2025 07:59 Ответить
Так вже давно пора саджать! А так тільки базар, ще трохи і не буде кому саджать.
20.09.2025 08:21 Ответить
Єрмак з міндічем і стефанчуками та моноШоблою, мабуть фарбують ФЛАМІНГО пензликами, щоб потім зфоткатися для лохоМарафону!
Які там удари по ****** та їх язиками??
20.09.2025 08:51 Ответить
 
 