Вночі Київщину атакували дрони й ракети: пожежі та руйнування у трьох районах. ФОТО

Російські дрони й ракети знову атакували Київську область. У кількох районах області зафіксовані пожежі та руйнування, зокрема у житловому секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах", - зазначив Калашник.

В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень.

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Фото: Микола Калашник / ОВА

