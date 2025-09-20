УКР
4 533 17

Масована атака на Дніпропетровщину: загинула людина, 26 постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 13 постраждали. Зруйновані житлові будинки, гаражі та підприємства, спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий",  - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару  виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. 

Оновлення 

Згодом Лисак повідомив про збільшення кількості потерпілих внаслідок російської атаки.

"Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики", - йдеться в повідомленні.

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Дніпро (3363) обстріл (30952) Павлоград (150) Дніпропетровська область (4259) Дніпровський район (161) Павлоградський район (64)
+13
Пережили ще одну пекельну ніч. Був в Павлограді, тільки приїхав із півдня - Миколаєва. Летіло все, будинки підцибували, все дрижало. Таке враження, що павлоградці знаходилися в тиру, по якому гатив ворог. Ракети не збивалися, склалося таке враження, що всі системи ППО, які Захід передав Україні знаходяться в одлнолму місці і охороняють одну бородату гундосну дупу.
Де наші "Фламінго"? Навіщо обіцяло? Скільки можна глумитися над людьми? 73% наржалися? Якщо мало ржачки запрошую до Павлограду, тут відбувається те, що ви навибирали у 2019 році.
20.09.2025 08:28
+11
Доки зелена чума править Україною - війна не закінчиться. Або закінчиться десь на кордонах з Польщею.
20.09.2025 08:10
+6
План Путіна і відімо Зелемськага - у українців не буде, де жити, та підприємств, куди ходити на роботу.
20.09.2025 07:53
Ржавий: це була помилка, вони не хотіли, я дуже не задоволений...
20.09.2025 07:51
План Путіна і відімо Зелемськага - у українців не буде, де жити, та підприємств, куди ходити на роботу.
20.09.2025 07:53
Полімермаш / Дніпропрес?
20.09.2025 07:59
Предали господа Бога нашего. Глумились на Томосом. Ржали дурные, над гнилыми шутками про термос. Господь только терпел. А потом решил преподать урок Украине, как Содому и Гоморре. Огонь с неба. Всё как в библии.
20.09.2025 08:06
Доки зелена чума править Україною - війна не закінчиться. Або закінчиться десь на кордонах з Польщею.
20.09.2025 08:10
Ти ще скажи, що в усьому винні грішні українці, а святі кацапи то рука бога, що карає. Клепкі всі на місцях в твоїй макитрі?
п.с. я не зєлєбоб, і теж вважаю що обрання зеленого відчинило двері до вторгнення, але з інших, земних та реальних причин, а не через оцю всю середньовічну маячню. Скажи тоді, чому гинуть ті, хто не ржав з тупих жартів 95-го? І багать саме цих людей пішли на смерть у перших рядах
20.09.2025 09:18
Твоя гомора на болотах
20.09.2025 09:58
То це вибір 73% ракети та дрони сьогодні по Україні запустило ? Скільки ти ще будеш українців між собою стравлювати ? Відпрацьовуєш ?
20.09.2025 09:41
ТАК ! ЦЕ ВИБІР 73 % СЬОГОДНІ ВНОЧІ ШАХЕДИ ПО УКРАЇНІ ЗАПУСКАВ ..а ти досі цього не второпав?
20.09.2025 10:12
Трамп по сравнению с тобой- вундеркинд
20.09.2025 09:59
Так у Павлограді за гундосого проголосувало 80 % ..
20.09.2025 10:10
Допоки не буде ліквідований найкривавіший світовий терорист путін цей жах не припинится ,саме ця паскуда хоче знищити Україну і її народ ,тому ця паскуда яка так боїтся за свою погану шкуру має здохнути ,а огидний "русский мир" на звалище історії.
20.09.2025 08:29
Ех, якби національний патріот ..а так пройдисвіт.Ржем далі...
20.09.2025 09:47
А жо ж ты при кравчуке не волав: де мой патриот!???
20.09.2025 10:01
 
 