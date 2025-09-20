Масована атака на Дніпропетровщину: загинула людина, 26 постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 13 постраждали. Зруйновані житлові будинки, гаражі та підприємства, спалахнули пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий", - йдеться в повідомленні.
Ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
Оновлення
Згодом Лисак повідомив про збільшення кількості потерпілих внаслідок російської атаки.
"Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.
У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики", - йдеться в повідомленні.
Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа.
По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.
