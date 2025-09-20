Наслідки масованої атаки РФ на Дніпро: пошкоджено понад 22 будинки, руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків. ФОТОрепортаж
Через черговий масований обстріл російських військ є руйнування в різних районах Дніпра. Міські лікарні продовжують приймати постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджено понад 22 будинки. Найбільші збитки у багатоповерхівці на правому березі. Її наразі обстежують спеціалісти. Комунальники стануть до роботи, щойно це дозволять ДСНС та правоохоронці.
Водночас, як інформує Філатов, руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ.
"Понівечено також будівлю депо електротранспорту і декілька тролейбусів. Так само є обриви контактної мережі. Її нині відновлюють профільні фахівці.
Виродки зачепили й будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі", - йдеться у повідомленні.
Загалом по Дніпру щонайменше 300 потрощених вікон. Але остаточні цифри ще рахують.
знищує все в нашій краіні , до чого немає жодного
відношення 😡
Будьте ви прокляті , кляті кацапи і всі ваші сімʼї , так як ви не люди,
а діч !!