Наслідки масованої атаки РФ на Дніпро: пошкоджено понад 22 будинки, руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків. ФОТОрепортаж

Фото: Телеграм-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова

Через черговий масований обстріл російських військ є руйнування в різних районах Дніпра. Міські лікарні продовжують приймати постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено понад 22 будинки. Найбільші збитки у багатоповерхівці на правому березі. Її наразі обстежують спеціалісти. Комунальники стануть до роботи, щойно це дозволять ДСНС та правоохоронці.

Водночас, як інформує Філатов, руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ.

"Понівечено також будівлю депо електротранспорту і декілька тролейбусів. Так само є обриви контактної мережі. Її нині відновлюють профільні фахівці.

Виродки зачепили й будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі", - йдеться у повідомленні.

Загалом по Дніпру щонайменше 300 потрощених вікон. Але остаточні цифри ще рахують.