В Днепре возросло количество жертв удара 20 сентября: в больнице скончался мужчина

Фото: Телеграм-канал міського голови Дніпра Бориса Філатова

В Днепре увеличилось количество погибших в результате массированного удара по городу 20 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"В больнице умер 55-летний пострадавший в результате атаки на Днепр. За него медики боролись до последнего.

Итак, тот массированный вражеский удар оборвал жизни двух людей", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 20 сентября, враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами. В результате удара возникло несколько пожаров. Побиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

36 человек получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: один человек погиб, еще десять - пострадали. ФОТОрепортаж