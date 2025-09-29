210 1
В Днепре возросло количество жертв удара 20 сентября: в больнице скончался мужчина
В Днепре увеличилось количество погибших в результате массированного удара по городу 20 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"В больнице умер 55-летний пострадавший в результате атаки на Днепр. За него медики боролись до последнего.
Итак, тот массированный вражеский удар оборвал жизни двух людей", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 20 сентября, враг ударил по Днепропетровской области дронами и ракетами. В результате удара возникло несколько пожаров. Побиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.
36 человек получили ранения.
