2 749 2

Рашисти атакували Дніпро безпілотниками: 1 людина загинула, 15 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Удень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. Є поранені. 

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо.

Тривога триває – подбайте про безпеку", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі зросла кількість жертв удару 20 вересня: у лікарні помер чоловік

"За даними медиків, на зараз у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість – госпіталізовані. Одна людина у важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", - уточнили згодом в ОВА. 

Фото з місця поблизу атаки РФ по Дніпру публікує Суспільне. У будівлях повилітали вікна.

Станом на 17:50 в ОВА повідомили, що постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. 

"Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", - додав Лисак.

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще десять - постраждали. ФОТОрепортаж

Мер міста розповів, що внаслідок удару по Дніпру зачепило також будівлю медцентру та дитячої стоматології.

Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро

Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня
Дніпро після атаки 30 вересня

Дніпро обстріл Дніпропетровська область Дніпровський район війна в Україні
Вован, де удари хламіндичами у відповідь?
30.09.2025 16:56
Дырякуемо пыпыо
30.09.2025 17:31
 
 