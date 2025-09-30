Рашисти атакували Дніпро безпілотниками: 1 людина загинула, 15 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Удень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. Є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо.
Тривога триває – подбайте про безпеку", - йдеться у повідомленні.
"За даними медиків, на зараз у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість – госпіталізовані. Одна людина у важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", - уточнили згодом в ОВА.
Фото з місця поблизу атаки РФ по Дніпру публікує Суспільне. У будівлях повилітали вікна.
Станом на 17:50 в ОВА повідомили, що постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося.
"Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", - додав Лисак.
Мер міста розповів, що внаслідок удару по Дніпру зачепило також будівлю медцентру та дитячої стоматології.
