РУС
3 800 4

Рашисты атаковали Днепр беспилотниками: 1 человек погиб, 20 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днепр атаковали шахиды 30 сентября

Днем 30 сентября российские войска атаковали город Днепр ударными беспилотниками. Есть раненые.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали Днепр БпЛА. Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем.

Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре возросло количество жертв удара 20 сентября: в больнице умер мужчина

"По данным медиков, сейчас в Днепре уже 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство – госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь", - уточнили впоследствии в ОВА.

Фото с места вблизи атаки РФ по Днепру публикует Общественное. В постройках повылетали окна.

По состоянию на 17:50 в ОВА сообщили, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось.

"Медики работают. По их информации, сейчас уже 15 раненых. Двое из них приходить в себя будут дома. Другие – в больницах", - добавил Лысак.

Читайте также: Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: один человек погиб, еще десять - пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мэр города рассказал, что в результате удара по Днепру задело также здание медцентра и детской стоматологии.

"В результате атаки на Днепр один человек погиб. На данный момент – 20 пострадавших. В городе огнем охватило офисное помещение и автомобиль. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, заведение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 повреждены", - сообщил Лысак в 18:30.

Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро атакували шахеди 30 вересня
Фото: Суспільне Дніпро
Дніпро після атаки 30 вересня
Днепр (4505) обстрел (29771) Днепропетровская область (4508) Днепровский район (167) война в Украине (6348)
Сортировать:
Вован, де удари хламіндичами у відповідь?
30.09.2025 16:56 Ответить
Дырякуемо пыпыо
30.09.2025 17:31 Ответить
Як завжди ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Їх 100% не буде.
30.09.2025 18:00 Ответить
а чим наносити удари...золотим унітазом миндича....
30.09.2025 18:09 Ответить
 
 