Жители Днепра рассказали об ударе дронов РФ по городу: "Попало — окна, двери вылетели, кого-то ранило"

Вечером 30 сентября российские оккупанты атаковали город Днепр ударными дронами. Очевидцы рассказали о коварном ударе РФ.

Один из жителей города в момент атаки РФ находился в одном из зданий, в которое попало. Он рассказал, что это офисное помещение, в котором, в частности, располагался склад книг.

"Я был на первом этаже, услышал звук "шахеда", который падал, и потом взрыв. Попало - окна, двери вылетели. Я видел, что кого-то ранило. Это обычное офисное здание, ничего военного там нет", - сказал Артем.

Другая жительница, Наталья, добавила: работает в издательстве, которое также расположено в здании.

"Мы, издательство, мы издаем книги, у нас там склад книг. Напротив нас психологическое пространство, там комнаты, где психологи работали с людьми. На втором этаже детский сад. И там еще какая-то клиника была. Кстати, у нас сегодня день рождения у издательства, пять лет. И россияне такой нам подарок устроили ко дню рождения", - рассказала она изданию.

В результате атаки также поврежден корпус одного из университетов города.

По словам декана факультета психологии Зои, в момент взрыва в здании были преподаватели и техперсонал.

В помещениях повылетало около 50 окон, женщину ранило стеклом, отметила она.

"У нас было совещание. Мы обсуждали образовательную программу. И вдруг свист такой, взрыв. Один, второй, третий. Мы выбежали в комнату, между двумя стенами. Я уже подумала - все. Начала думать, где ключи, что если вдруг все здесь рухнет. Ярость и злость невероятная. Как можно, как это можно делать? Сейчас из персонала самые мужественные остались, потому что надо же убирать кому-то", - добавила Зоя.

