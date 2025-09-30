РУС
Россия повредила Днепровский художественный музей: разрушены фасад и окна

Атака РФ на Днепр 30 сентября

В результате вражеского обстрела поврежден художественный музей в Днепре, все люди, которые находились в нем, остались целыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Иван Вербицкий.

По его словам, от взрыва пострадал фасад музея, выбиты почти все окна и входные двери. Предварительное обследование показало, что музейная коллекция не пострадала. Люди успели спуститься в укрытие, поэтому никто из посетителей и работников не пострадал.

Вербицкий выразил соболезнования родным мужчины, погибшего в результате атаки на город, и поблагодарил коллектив музея, местные власти и волонтеров за помощь в ликвидации последствий.

Днем 30 сентября российские войска атаковали город Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали 28 человек - среди них 10-летний мальчик и девочка, которой 17.

