Дания поможет восстановить музеи и памятники Украины - выделено €1,3 млн на Фонд культурного наследия

Правительство Дании выделяет €1,3 миллиона новосозданному Фонду культурного наследия Украины. Средства будут направлены на восстановление разрушенных войной культурных зданий, памятников и музеев.

"Грант в размере €1,3 миллиона (10 миллионов датских крон) будет профинансирован за счет помощи Дании в развитии в рамках ее гражданской поддержки Украины", - сообщает пресс-служба датского председательства в Совете ЕС.

Отмечается, что средства могут быть отправлены после принятия соответствующего закона о финансировании парламентом Дании.

Дания планирует направить финансирование на восстановление культурных зданий, памятников и музеев, разрушенных российскими ударами.

Средства будут направлены через вновь созданный Фонд культурного наследия Украины.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт заявил: "Дания снова берет на себя инициативу, внося вклад в восстановление культурного наследия Украины. Культурное наследие играет жизненно важную роль в национальной идентичности и самосознании украинского народа. Я искренне надеюсь, что мои европейские коллеги последуют этому примеру, ведь война в Украине ведется не только на поле боя, но и за право украинского народа сохранять свою культуру, свой язык и свою связь с ценностями и местами, которые определяют их нацию".

Благодарим датских партнеров за вклад в поддержку украинского культурного наследия и возможность представить Фонд и обсудить пути помощи Украине, вице-премьер по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что российская агрессия является одним из "самых масштабных случаев культурного опустошения в Европе со времен Второй мировой войны".

"Решение этой проблемы требует инновационных решений и сосредоточенных усилий в рамках специальной структуры. Именно поэтому мы создаем Фонд культурного наследия Украины (ФКУС). Фонд объединяет ресурсы правительств, международных организаций, экспертов и партнеров с целью не только сохранения нашего культурного наследия, но и обеспечения устойчивого развития культуры как основы идентичности и устойчивости Украины", - подчеркнула Бережная.

Ранее сообщалось, что Дания также выделяет Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда крон. Средства пойдут на военные нужды.