Дания выделяет более миллиарда крон на поддержку обороны Украины
Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда крон. Средства пойдут на военные нужды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Дании.
В ведомстве уточнили, что около 400 миллионов крон направят на учебное оборудование и поддержку образовательных программ для украинских защитников.
Часть пакета также будет потрачена на развитие морских возможностей и обслуживание техники, включая танки.
"Мы выделяем 1,1 миллиарда крон на инициативы, которые помогут Украине укрепить оборону - от морского оснащения до обучения военных", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
С начала полномасштабного вторжения - с 2022 по 2028 годы - Дания уже предоставила или запланировала помощь для Украины на сумму более 70 миллиардов крон.
Страна также активно участвует в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), что дает возможность странам НАТО финансировать поставки вооружений Украине через США.
Вместе со Швецией и Норвегией Дания ранее профинансировала пакет на 495 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для систем HIMARS.
Ранее сообщалось, что Дания передала николаевским энергетикам новую технику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль