Новости Помощь Украине от Дании
109 2

Дания выделяет более миллиарда крон на поддержку обороны Украины

Дания предоставит Украине финансовую помощь

Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда крон. Средства пойдут на военные нужды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Дании.

В ведомстве уточнили, что около 400 миллионов крон направят на учебное оборудование и поддержку образовательных программ для украинских защитников.

Часть пакета также будет потрачена на развитие морских возможностей и обслуживание техники, включая танки.

"Мы выделяем 1,1 миллиарда крон на инициативы, которые помогут Украине укрепить оборону - от морского оснащения до обучения военных", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

С начала полномасштабного вторжения - с 2022 по 2028 годы - Дания уже предоставила или запланировала помощь для Украины на сумму более 70 миллиардов крон.

Страна также активно участвует в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), что дает возможность странам НАТО финансировать поставки вооружений Украине через США.

Вместе со Швецией и Норвегией Дания ранее профинансировала пакет на 495 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для систем HIMARS.

Ранее сообщалось, что Дания передала николаевским энергетикам новую технику.

