Дания выделяет более миллиарда крон на поддержку обороны Украины

Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда крон. Средства пойдут на военные нужды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Дании.

В ведомстве уточнили, что около 400 миллионов крон направят на учебное оборудование и поддержку образовательных программ для украинских защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские оборонные компании откроют совместные производства в Дании, - Шмыгаль

Часть пакета также будет потрачена на развитие морских возможностей и обслуживание техники, включая танки.

"Мы выделяем 1,1 миллиарда крон на инициативы, которые помогут Украине укрепить оборону - от морского оснащения до обучения военных", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Читайте: Дания усиливает проверки нефтяных танкеров, чтобы сдержать "теневой флот" России, - Bloomberg

С начала полномасштабного вторжения - с 2022 по 2028 годы - Дания уже предоставила или запланировала помощь для Украины на сумму более 70 миллиардов крон.

Страна также активно участвует в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), что дает возможность странам НАТО финансировать поставки вооружений Украине через США.

Читайте также: В Дании ускорят строительство завода топлива для Украины

Вместе со Швецией и Норвегией Дания ранее профинансировала пакет на 495 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для систем HIMARS.

Ранее сообщалось, что Дания передала николаевским энергетикам новую технику.

Больше читайте в нашем Telegram-канале