Украинские оборонные компании откроют совместные производства в Дании, - Шмыгаль

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает запуск совместных оборонных производств, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для укрепления безопасности Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, который подписал сегодня вместе с датскими коллегами - Министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном, Министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Мортеном Бьодсковом и Министром иностранных дел Ларсом Лёке Расмуссеном", - говорится в сообщении.

Что предусматривает Меморандум

Меморандум предусматривает начало украинскими оборонными компаниями производства на территории Дании, создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

"Подписание Меморандума - это большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усиление возможностей оборонно-промышленных комплексов наших государств. Во время войны произведенная совместно продукция поддержит Силы обороны Украины. В долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность наших союзников", - подчеркнул Шмыгаль.

