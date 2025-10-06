Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення видатків на оборону ще на 317 мільярдів, - Железняк

Кабінет Vіністрів схвалив законопроєкт, який передбачає збільшення загального плану видатків держбюджету на 2025 рік на 317 млрд грн для потреб сектору безпеки та оборони.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

Законопроєкт передбачає збільшення плану видатків держбюджету з 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн. Водночас уряд планує скоротити фінансування частини інших програм, тож оборонні статті можуть зрости понад пряме збільшення.

Документ також підвищує план доходів держбюджету на 20 млрд грн та граничного обсягу дефіциту бюджету на 294 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомляла, що на фінансування Сил оборони у держбюджеті не вистачає близько 300 мільярдів гривень до кінця року. Мінфін вже готує відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету і зареєструє його у парламенті у перших числах жовтня.

Вона зазначала, що ці зміни стануть можливими відразу після того, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби.