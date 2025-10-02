Затримок виплат військовим бути не може, є два варіанти їх фінансування, – "слуга народу" Підласа

Уряд не допустить затримок виплат військовослужбовцям наприкінці року, додаткові кошти залучать від ЄС, або ж від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Вона підтвердила, що на фінансування Сил оборони у держбюджеті не вистачає близько 300 мільярдів гривень до кінця року. Мінфін вже готує відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету і зареєструє його у парламенті у перших числах жовтня.

"Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний", – написала Підласа.

Вона додала, що законопроєкт про внесення змін до бюджету потрібно проголосувати в цілому до 1 листопада.

Однак навіть у випадку, якщо ЄС не дозволить використовувати кошти своєї допомоги для Сил оборони, затримок з виплатами військовим не буде, запевнила Підласа.

"Затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", – наголосила голова бюджетного комітету Ради.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав ймовірність того, що уряд буде вимушений вдруге просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видатки на сектор безпеки і оборони через "ситуацію на полі бою".

За даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.