Затримок виплат військовим бути не може, є два варіанти їх фінансування, – "слуга народу" Підласа

бойові,виплати,грошове,забезпечення

Уряд не допустить затримок виплат військовослужбовцям наприкінці року, додаткові кошти залучать від ЄС, або ж від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Вона підтвердила, що на фінансування Сил оборони у держбюджеті не вистачає близько 300 мільярдів гривень до кінця року. Мінфін вже готує відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету і зареєструє його у парламенті у перших числах жовтня.

"Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний", – написала Підласа.

Вона додала, що законопроєкт про внесення змін до бюджету потрібно проголосувати в цілому до 1 листопада.

Однак навіть у випадку, якщо ЄС не дозволить використовувати кошти своєї допомоги для Сил оборони, затримок з виплатами військовим не буде, запевнила Підласа.

"Затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", – наголосила голова бюджетного комітету Ради.

Читайте також: Україна вичерпала можливості для збільшення видатків на оборону, потрібна допомога партнерів, – Підласа

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав ймовірність того, що уряд буде вимушений вдруге просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видатки на сектор безпеки і оборони через "ситуацію на полі бою".

За даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.

держбюджет (1685) держборг (1138) військовослужбовці (333) Підласа Роксолана (34)
Топ коментарі
+3
Головне - щоб не було затрімок з пенсійними виплатами прокурорам і суддям по 100-300тис.гр.
02.10.2025 13:34 Відповісти
+2
Це жарт?
02.10.2025 13:24 Відповісти
+1
Було 200 стало 300, може красти менше треба та млрди на будівництва пускать або український "контент"
02.10.2025 13:13 Відповісти
Було 200 стало 300, може красти менше треба та млрди на будівництва пускать або український "контент"
02.10.2025 13:13 Відповісти
Потрібно зменшувати виплати військовим, якщо немає грошей в бюджеті!
02.10.2025 13:22 Відповісти
Це жарт?
02.10.2025 13:24 Відповісти
це не жарт, це адекватне рішення коли немає грошей
02.10.2025 13:35 Відповісти
20к погано, а 10к буде краще? А нічого що є дружина, дитина/діти? Вони голі, босі і голодні мають ходити? Така логіка?
02.10.2025 13:36 Відповісти
Це Зеленський?
02.10.2025 13:58 Відповісти
Лисий або каклєта з Ужгорода залогінилася
02.10.2025 14:09 Відповісти
А навіщо їм взагалі ті гроші? Держава ж всим забезпечує!??
02.10.2025 13:26 Відповісти
Чим ви заробляєте на життя?
02.10.2025 13:27 Відповісти
Фсб йому оплачує
02.10.2025 13:59 Відповісти
30 ярдів на реактори болгарські відложені.Чи їх вже немає?Курви зелені де 30 ярдів?
02.10.2025 13:30 Відповісти
Головне - щоб не було затрімок з пенсійними виплатами прокурорам і суддям по 100-300тис.гр.
02.10.2025 13:34 Відповісти
Это правда чмошникам платят а просты работягам хер с масломОтработкой!фу днище полное!
02.10.2025 14:03 Відповісти
"Кабмін виділив ще 120 мільйонів з бюджету на зарплати у Верховній Раді Джерело: https://censor.net/n3577433
02.10.2025 14:11 Відповісти
Не платіть військовим взагалі держава же все забезпечує від обмундирування, харчування, до дронів! Забезпечує же? Так?
показати весь коментар
02.10.2025 13:41 Відповісти
02.10.2025 14:00 Відповісти
ПидлаРаса со своего кармана наворованного с братвой заплатит?!)
02.10.2025 14:01 Відповісти
зелені виродки усе вкрали...
02.10.2025 14:17 Відповісти
Заберіть у вчителів та держслужбовців грошове забезпечення!
Бо що одні, що інші лише створюють вигляд "потужної" діяльності. Одні - сидять в ZOOM видаючи бажане за дійсне, інші шаргають по паркетах у кабінетах. Але, що одні, що інші кожні 3 місяці біжать по відстрочку від мобілізації до ТЦК та СП.
02.10.2025 14:36 Відповісти

