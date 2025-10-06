Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. ФОТО

Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації до королівства.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним БпЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", – ідеться в повідомленні.

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Збиття зафіксоване на відео. Після демонстрації українські пілоти БпЛА отримали десятки запитань від іноземних колег.

"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи", – наголосили в Генштабі.

У компанії "Дикі шершні", яка розробила та виготовляє дрони-перехоплювачі "Стінг", кажуть, що інтерсептори нині – найефективніший засіб у боротьбі з тими ж самими "Шахедами", які Росія сотнями запускає по території України ледь не щоночі. За даними виробника, за 3,5 місяці "Стінгами" вже збили понад 600 "Шахедів".

"Дронам-перехоплювачам немає альтернативи проти "Шахедів". Ніхто не здатен виготовляти 6 тис. зенітних ракет на місяць. Це фізично неможливо. Ракети – складні та дорогі вироби, які коштують дорожче за "Шахеди", – додали в компанії "Дикі шершні".

Інформація про дрон-перехоплювач "Стінг" з’явилася восени 2024 року. У серпні 2025-го безпілотник встановив рекорд швидкості, розігнавшись до 315 км/год у стабільному польоті. Один такий перехоплювач, за даними "Диких шершнів", коштує $2500.