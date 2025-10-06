БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Індустрія дронів
1 779 5

Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. ФОТО

Данія, дрони

Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації до королівства.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним БпЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", – ідеться в повідомленні.

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Збиття зафіксоване на відео. Після демонстрації українські пілоти БпЛА отримали десятки запитань від іноземних колег.

"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи", – наголосили в Генштабі.

У компанії "Дикі шершні", яка розробила та виготовляє дрони-перехоплювачі "Стінг", кажуть, що інтерсептори нині – найефективніший засіб у боротьбі з тими ж самими "Шахедами", які Росія сотнями запускає по території України ледь не щоночі. За даними виробника, за 3,5 місяці "Стінгами" вже збили понад 600 "Шахедів".

"Дронам-перехоплювачам немає альтернативи проти "Шахедів". Ніхто не здатен виготовляти 6 тис. зенітних ракет на місяць. Це фізично неможливо. Ракети – складні та дорогі вироби, які коштують дорожче за "Шахеди", – додали в компанії "Дикі шершні".

Українська делегація в Данії навчає перехоплювати дрони

Українська делегація в Данії навчає перехоплювати дрони

Українська делегація в Данії навчає перехоплювати дрони

Інформація про дрон-перехоплювач "Стінг" з’явилася восени 2024 року. У серпні 2025-го безпілотник встановив рекорд швидкості, розігнавшись до 315 км/год у стабільному польоті. Один такий перехоплювач, за даними "Диких шершнів", коштує $2500.

Автор: 

Данія (251) навчання (95) дрони (512) Дикі шершні (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ж супердрони Міндіча на які Зеленський вициганив в тої самої Данії мільярд євро? Чому юзають дрони Диких Шершнів на які майже не має державних замовлень?
показати весь коментар
06.10.2025 12:17 Відповісти
Де-де - в теплих краях, там де фламінго
показати весь коментар
06.10.2025 12:27 Відповісти
Можна проводити ці показові збиття дронів на Чернігівщині?🙏🙏🙏
показати весь коментар
06.10.2025 12:39 Відповісти
Повезло датчанам. Цивилизация, что тут скажешь.
показати весь коментар
06.10.2025 12:44 Відповісти
"Ракети - складні та дорогі вироби, які коштують дорожче за "Шахеди", - додали в компанії "Дикі шершні". "
Так трансформатори і інші об'єкти , які знищуються "шахедами" , і відключення цілих міст від е.е. - недешево обходиться.
показати весь коментар
06.10.2025 13:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 