Новини Індустрія дронів
1 992 12

В Україні створили дрон-перехоплювач, здатний літати зі швидкістю понад 300 км на годину. ВIДЕО

Індустрія дронів

В Україні створили покращений дрон-перехоплювач

Українська miltech компанія "Дикі Шершні" яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових дронів, показала новий безпілотник-перехоплювач, який розганяється до 315 кілометрів на годину у стабільному польоті.

Це, ймовірно, робить його одним із найшвидших бойових безпілотників з видом від першої особи (FPV), пише BusinessInsider.

На оприлюдненому компанією відео FPV-дрон "Жало" летить над відкритими полями, очевидно, під час випробування. Лічильник швидкості показує, що безпілотник досяг швидкості до 315 кілометрів на годину. Коли восени 2024 року вперше з'явилися повідомлення про існування FPV-дрона "Жало", базова швидкість безпілотника становила понад 160 км на годину.

Видання зауважує, що українська індустрія безпілотників місяцями намагалася розширити межі своїх FPV-перехоплювачів, які все частіше використовують як для перехоплення російських БПЛА-розвідників, так і безпілотників типу "Шахед".

Однак нова російська тактика, яка дозволяє "Шахедам" літати вище та швидше ускладнює використання звичайних засобів протидії таким цілям. Тому швидкість безпілотника-перехоплювача є ключовою характеристикою, адже він має наздогнати російський ударний дрон.

Читайте також: "Маркетплейс дронів" почав працювати: У DOT-Chain Defence виконали перше замовлення

"Дикі шершні" заявили, що один такий перехоплювач коштує $2500 доларів За даними виробника, всього за два місяці використання безпілотників-перехоплювачів "Жало" вдалося збити понад 200 ворожих ударних безпілотників – 80 "Шахедів" та 127 "Гераней".

Як повідомлялося, 23 липня перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії. За його словами, на той час було укладено 4 контракти лише на 3 млрд грн.

Автор: 

безпілотник (576) дрони (422) Дикі шершні (5)


Топ коментарі
+5
Хлопці, а не пора вже перестати триндіти, зробіть, отримайте результат а потім щось пояснюйте, а можна просто промовчати…
13.08.2025 14:40 Відповісти
13.08.2025 14:40 Відповісти
+2
А замітили, що менше тривог і шахеди практично не літають? Ще до ранку суботи можна розслабити булки, бо потім почнеться. ***** піднакопив ресурс і задіє його, але поки тіпа буде сходка з Трампом, то рішив мабуть не злить його
13.08.2025 14:44 Відповісти
13.08.2025 14:44 Відповісти
+1
13.08.2025 14:33 Відповісти
13.08.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.08.2025 14:33 Відповісти
Хлопці, а не пора вже перестати триндіти, зробіть, отримайте результат а потім щось пояснюйте, а можна просто промовчати…
показати весь коментар
13.08.2025 14:40 Відповісти
щоб деякі зрадлики не сказилися від війни, їм треба іноді інформаційна пілюля у вигляді таких досягнень
показати весь коментар
13.08.2025 14:44 Відповісти
А замітили, що менше тривог і шахеди практично не літають? Ще до ранку суботи можна розслабити булки, бо потім почнеться. ***** піднакопив ресурс і задіє його, але поки тіпа буде сходка з Трампом, то рішив мабуть не злить його
показати весь коментар
13.08.2025 14:44 Відповісти
Відео де?
показати весь коментар
13.08.2025 14:45 Відповісти
Ідіоти, навіщо ви його в новинах показуєте і розказуєте хоч щось про нього? Він працює на території України, навряд чи попаде на територію рашки, але ж це все одно інформація, яка може допомогти в розробці їх перехоплювачів
показати весь коментар
13.08.2025 14:47 Відповісти
Ахахах, таке виконання в інтернеті валом просто. Нічого нового тут не придумано взагалі і що показують, то не проблема. Навіть якщо перехоплювачі є, то москалі не заспокояться, це більше заспокійливе для людей України, що типу щось робиться.

На схожому РедБул в своєму промо показували. Це не нова концепція і нічого нового. Нажаль у москалів схоже також є.
показати весь коментар
13.08.2025 15:00 Відповісти
У наших дебілів більше нічого немає, крім піару. Українм здатна, Україна може, створили, зробили, а на полі буя нікуя немає,,,, Це вже, *****, бісить більше, ніж безугла!!!
показати весь коментар
13.08.2025 14:59 Відповісти
у зелених недоумків піар понад усе.....
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
В Україні створили дрон-перехоплювач, здатний літати зі швидкістю понад 300 км на годину
А реактивні штахети літають зі швидкістю біля 500 км/г
показати весь коментар
13.08.2025 15:12 Відповісти
Фпв дрон- носій зенітного ********** з необхідною швидкістю для ураження мопедних Гераней-2, схоже створено. Це добра новина.
На черзі термінове розгортання великосерійного виробництва та насичення нашої ППО відповідними БпАК - інтерцепторами, навчання операторів, напрацювання тактики ефективного застосування в умовах впровадження ворогом на Геранях бортових РЕБ, засобів ухилення та хибних цілей, ШІ та тактики атак зграями та роями.
Погана новина - слід передбачити і бути готовим до можливого застосування ворогом у бойових частинах Гераней забороненої хімічної зброї.
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
Наступного місяця просто змінять на 400 км
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти

