В Україні створили дрон-перехоплювач, здатний літати зі швидкістю понад 300 км на годину. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська miltech компанія "Дикі Шершні" яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових дронів, показала новий безпілотник-перехоплювач, який розганяється до 315 кілометрів на годину у стабільному польоті.

Це, ймовірно, робить його одним із найшвидших бойових безпілотників з видом від першої особи (FPV), пише BusinessInsider.

На оприлюдненому компанією відео FPV-дрон "Жало" летить над відкритими полями, очевидно, під час випробування. Лічильник швидкості показує, що безпілотник досяг швидкості до 315 кілометрів на годину. Коли восени 2024 року вперше з'явилися повідомлення про існування FPV-дрона "Жало", базова швидкість безпілотника становила понад 160 км на годину.

Видання зауважує, що українська індустрія безпілотників місяцями намагалася розширити межі своїх FPV-перехоплювачів, які все частіше використовують як для перехоплення російських БПЛА-розвідників, так і безпілотників типу "Шахед".

Однак нова російська тактика, яка дозволяє "Шахедам" літати вище та швидше ускладнює використання звичайних засобів протидії таким цілям. Тому швидкість безпілотника-перехоплювача є ключовою характеристикою, адже він має наздогнати російський ударний дрон.

"Дикі шершні" заявили, що один такий перехоплювач коштує $2500 доларів За даними виробника, всього за два місяці використання безпілотників-перехоплювачів "Жало" вдалося збити понад 200 ворожих ударних безпілотників – 80 "Шахедів" та 127 "Гераней".

Як повідомлялося, 23 липня перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії. За його словами, на той час було укладено 4 контракти лише на 3 млрд грн.