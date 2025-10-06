Українські оборонні компанії відкриють спільні виробництва в Данії, - Шмигаль

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск спільних оборонних виробництв, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для зміцнення безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, який підписав сьогодні разом із данськими колегами – Міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, Міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та Міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном", - ідеться в повідомленні.

Що передбачає Меморандум

Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.

"Підписання Меморандуму – це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав. Під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України. У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", - наголосив Шмигаль.

