В Дании ускорят строительство завода топлива для Украины

В Дании приняли новый закон, который позволит правительству страны обойти более 20 законов и регламентов, чтобы ускорить строительство объектов национальной обороны. Среди них - украинская компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание DR.

Отмечается, что компания Fire Point планирует построить на Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива - ключевого компонента для нескольких мощных украинских ракет. Для скорейшего запуска производства датское правительство хочет проигнорировать более 20 действующих правил и законов.

Главный юридический консультант аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе объяснил, что украинскую компанию Fire Point временно освободят от действия исполнительного распоряжения, регламентирующего контроль риска крупных аварий с опасными веществами.

Это означает, что предприятие не обязано соблюдать комплекс правил, принятых для предотвращения масштабных аварий и для уменьшения вреда людям и окружающей среде в случае их возникновения.

Фактически речь идет об особом исключении, которое позволяет начать строительство и запуск завода без соблюдения стандартных требований безопасности, чтобы ускорить реализацию проекта.

Закон имеет срок действия до конца 2028 года. Его поддержали правительство SVM, Датские демократы, SF, Либеральный альянс, Консерваторы, DF и Датские социал-демократы.

