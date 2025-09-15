РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Дании
1 625 11

В Дании ускорят строительство завода топлива для Украины

Завод Fire Point расположат рядом с авиабазой Скридструп, где базируются истребители F-35

В Дании приняли новый закон, который позволит правительству страны обойти более 20 законов и регламентов, чтобы ускорить строительство объектов национальной обороны. Среди них - украинская компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание DR.

Отмечается, что компания Fire Point планирует построить на Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива - ключевого компонента для нескольких мощных украинских ракет. Для скорейшего запуска производства датское правительство хочет проигнорировать более 20 действующих правил и законов.

Главный юридический консультант аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе объяснил, что украинскую компанию Fire Point временно освободят от действия исполнительного распоряжения, регламентирующего контроль риска крупных аварий с опасными веществами.

Это означает, что предприятие не обязано соблюдать комплекс правил, принятых для предотвращения масштабных аварий и для уменьшения вреда людям и окружающей среде в случае их возникновения.

Фактически речь идет об особом исключении, которое позволяет начать строительство и запуск завода без соблюдения стандартных требований безопасности, чтобы ускорить реализацию проекта.

Закон имеет срок действия до конца 2028 года. Его поддержали правительство SVM, Датские демократы, SF, Либеральный альянс, Консерваторы, DF и Датские социал-демократы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания призывает другие страны увеличить военную помощь Украине, - Расмуссен

Автор: 

Дания (635) ракеты (3716) строительство (2007) топливо (634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
оце у данців єдність!
показать весь комментарий
15.09.2025 07:28 Ответить
+8
Видється, що зелена банда вирішила присосатись з свіжоствореним Fire Point міндіча до мільярдних фінансів європейців. Там де ростуть роги ішака, там результат буде, навіть, не нульовий та обернеться черговим скандалом.
показать весь комментарий
15.09.2025 07:32 Ответить
+4
ми про це дізнаємося по факту викриття чергової схеми
показать весь комментарий
15.09.2025 08:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце у данців єдність!
показать весь комментарий
15.09.2025 07:28 Ответить
Видється, що зелена банда вирішила присосатись з свіжоствореним Fire Point міндіча до мільярдних фінансів європейців. Там де ростуть роги ішака, там результат буде, навіть, не нульовий та обернеться черговим скандалом.
показать весь комментарий
15.09.2025 07:32 Ответить
Каким боком ( или крылом) "розовый фламинго" к твердому топливу, если на всех фото под изображением "фламинги" ЖРД?.
показать весь комментарий
15.09.2025 07:56 Ответить
ми про це дізнаємося по факту викриття чергової схеми
показать весь комментарий
15.09.2025 08:12 Ответить
А стартовий прискорювач у тебе куди дівся?
показать весь комментарий
15.09.2025 08:40 Ответить
Возможно, но если нет пороха на стартовый ускоритель, как другие ракетные программы работают? И у "фламинги" стартовый ускоритель 5-10% проблем в его изготовлении.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:49 Ответить
Навіщо вказувати місцезнаходження такого типу виробництв?
Луб'янка дотягнеться всюди..
показать весь комментарий
15.09.2025 08:13 Ответить
Ти потомок совкового нач. 1-го отдєла?
показать весь комментарий
15.09.2025 08:38 Ответить
Люб'янка уже знає і погрожує Данії.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:24 Ответить
Разве зелені щурі можуть щось добре зробить??Продать країну,вкрасти побільше грошей.І неквапливо відмінюючи закони йти до диктатури.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:40 Ответить
В Данії люди розуміють, що таке мирний час і що таке війна під носом.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:37 Ответить
 
 