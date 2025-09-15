У Данії прискорять будівництво заводу палива для України

У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду країни обійти понад 20 законів і регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них - українська компанія Fire Point, що виробляє ракети "Фламінго".

Зазначається, що компанія Fire Point планує збудувати на Скридструпі завод з виробництва твердого ракетного палива - ключового компонента для кількох потужних українських ракет. Для якнайшвидшого запуску виробництва данський уряд хоче проігнорувати понад 20 чинних правил і законів.

Головний юридичний консультант аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе пояснив, що українську компанію Fire Point тимчасово звільнять від дії виконавчого розпорядження, яке регламентує контроль ризику великих аварій із небезпечними речовинами.

Це означає, що підприємство не зобов’язане дотримуватися комплексу правил, ухвалених для запобігання масштабним аваріям та для зменшення шкоди людям і довкіллю у випадку їх виникнення.

Фактично йдеться про особливий виняток, який дозволяє почати будівництво та запуск заводу без дотримання стандартних вимог безпеки, аби прискорити реалізацію проєкту.

Закон має термін дії до кінця 2028 року. Його підтримали уряд SVM, Данські демократи, SF, Ліберальний альянс, Консерватори, DF та Данські соціал-демократи.

