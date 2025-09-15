УКР
Новини Допомога Україні від Данії
У Данії прискорять будівництво заводу палива для України

Завод Fire Point розташують поряд із авіабазою Скридструп, де базуються винищувачі F-35

У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду країни обійти понад 20 законів і регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них - українська компанія Fire Point, що виробляє ракети "Фламінго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання DR.

Зазначається, що компанія Fire Point планує збудувати на Скридструпі завод з виробництва твердого ракетного палива - ключового компонента для кількох потужних українських ракет. Для якнайшвидшого запуску виробництва данський уряд хоче проігнорувати понад 20 чинних правил і законів.

Головний юридичний консультант аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе пояснив, що українську компанію Fire Point тимчасово звільнять від дії виконавчого розпорядження, яке регламентує контроль ризику великих аварій із небезпечними речовинами.

Це означає, що підприємство не зобов’язане дотримуватися комплексу правил, ухвалених для запобігання масштабним аваріям та для зменшення шкоди людям і довкіллю у випадку їх виникнення.

Фактично йдеться про особливий виняток, який дозволяє почати будівництво та запуск заводу без дотримання стандартних вимог безпеки, аби прискорити реалізацію проєкту.

Закон має термін дії до кінця 2028 року. Його підтримали уряд SVM, Данські демократи, SF, Ліберальний альянс, Консерватори, DF та Данські соціал-демократи.

Автор: 

Данія (835) ракети (4178) будівництво (3073) паливо (901)
оце у данців єдність!
показати весь коментар
15.09.2025 07:28 Відповісти
Видється, що зелена банда вирішила присосатись з свіжоствореним Fire Point міндіча до мільярдних фінансів європейців. Там де ростуть роги ішака, там результат буде, навіть, не нульовий та обернеться черговим скандалом.
показати весь коментар
15.09.2025 07:32 Відповісти
Каким боком ( или крылом) "розовый фламинго" к твердому топливу, если на всех фото под изображением "фламинги" ЖРД?.
показати весь коментар
15.09.2025 07:56 Відповісти
ми про це дізнаємося по факту викриття чергової схеми
показати весь коментар
15.09.2025 08:12 Відповісти
А стартовий прискорювач у тебе куди дівся?
показати весь коментар
15.09.2025 08:40 Відповісти
Возможно, но если нет пороха на стартовый ускоритель, как другие ракетные программы работают? И у "фламинги" стартовый ускоритель 5-10% проблем в его изготовлении.
показати весь коментар
15.09.2025 08:49 Відповісти
Навіщо вказувати місцезнаходження такого типу виробництв?
Луб'янка дотягнеться всюди..
показати весь коментар
15.09.2025 08:13 Відповісти
Ти потомок совкового нач. 1-го отдєла?
показати весь коментар
15.09.2025 08:38 Відповісти
В Данії люди розуміють, що таке мирний час і що таке війна під носом.
показати весь коментар
15.09.2025 08:37 Відповісти
 
 