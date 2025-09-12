Данія закликає інші країни збільшити військову допомогу Україні, - Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Копенгаген може підштовхувати інші країни до збільшення частки військової допомоги у загальній підтримці Україні, зокрема в межах інструменту SAFE.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Данія приєдналася до ініціативи SAFE по суті для того, щоб прокласти шлях для інших, тому що ми самі почуваємося впевнено у цьому контексті, тому нам не обов'язково потрібен цей інструмент", - сказав очільник МЗС Данії.

На питання, скільки коштів Данія попередньо планує спрямувати на проєкти з українськими оборонними компаніями, міністр відповів, що наразі не має конкретних цифр.

Читайте також: Данія надаватиме українським військовим супутниковий зв’язок, - Міноборони країни

"Важливо, щоб усі європейські країни взяли на себе певну відповідальність", - заявив Расмуссен, коментуючи підтримку України з використанням інструменту дешевих кредитів на оборонне виробництво в межах програми SAFE.

Крім цього, Расмуссен заявив, що Данія вже виділила на допомогу Україні близько 10 млрд євро, з яких 90% - це військова підтримка.

"Отже ми використовуємо цю, скажімо так, моральну перевагу, щоб підштовхнути інших не лише до збільшення сум допомоги, але й відсотків, які виділяються саме на військову підтримку",- заявив данський міністр.

Читайте також: Данія вже виділила півмільярда крон на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Довідково

SAFE (Security Action for Europe) - це нова програма ЄС, ухвалена 27 травня 2025 року, яка має зміцнити оборонну промисловість і підвищити готовність Союзу захищати свої інтереси.

Вона передбачає до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн ЄС, України та інших партнерів, які братимуть участь у спільних оборонних проєктах.

Також в межах SAFE є можливість замовляти зброю для держав ЄС на українських підприємствах.

Читайте також: Свириденко зустрілася з Фредеріксен: Україна повністю готова відкрити перші три переговорні кластери для вступу в ЄС