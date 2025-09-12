Дания призывает другие страны увеличить военную помощь Украине, - Расмуссен
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген может подталкивать другие страны к увеличению доли военной помощи в общей поддержке Украины, в частности в рамках инструмента SAFE.
Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Дания присоединилась к инициативе SAFE по сути для того, чтобы проложить путь для других, потому что мы сами чувствуем себя уверенно в этом контексте, поэтому нам не обязательно нужен этот инструмент", - сказал глава МИД Дании.
На вопрос, сколько средств Дания предварительно планирует направить на проекты с украинскими оборонными компаниями, министр ответил, что пока не имеет конкретных цифр.
"Важно, чтобы все европейские страны взяли на себя определенную ответственность", - заявил Расмуссен, комментируя поддержку Украины с использованием инструмента дешевых кредитов на оборонное производство в рамках программы SAFE.
Кроме этого, Расмуссен заявил, что Дания уже выделила на помощь Украине около 10 млрд евро, из которых 90% - это военная поддержка.
"Так что мы используем это, скажем так, моральное преимущество, чтобы подтолкнуть других не только к увеличению сумм помощи, но и процентов, которые выделяются именно на военную поддержку",- заявил датский министр.
Справочно
SAFE (Security Action for Europe) - это новая программа ЕС, принятая 27 мая 2025 года, которая должна укрепить оборонную промышленность и повысить готовность Союза защищать свои интересы.
Она предусматривает до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран ЕС, Украины и других партнеров, которые будут участвовать в совместных оборонных проектах.
Также в рамках SAFE есть возможность заказывать оружие для государств ЕС на украинских предприятиях.
