Дания призывает другие страны увеличить военную помощь Украине, - Расмуссен

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген может подталкивать другие страны к увеличению доли военной помощи в общей поддержке Украины, в частности в рамках инструмента SAFE.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Дания присоединилась к инициативе SAFE по сути для того, чтобы проложить путь для других, потому что мы сами чувствуем себя уверенно в этом контексте, поэтому нам не обязательно нужен этот инструмент", - сказал глава МИД Дании.

На вопрос, сколько средств Дания предварительно планирует направить на проекты с украинскими оборонными компаниями, министр ответил, что пока не имеет конкретных цифр.

Читайте также: Дания будет предоставлять украинским военным спутниковую связь, - Минобороны страны

"Важно, чтобы все европейские страны взяли на себя определенную ответственность", - заявил Расмуссен, комментируя поддержку Украины с использованием инструмента дешевых кредитов на оборонное производство в рамках программы SAFE.

Кроме этого, Расмуссен заявил, что Дания уже выделила на помощь Украине около 10 млрд евро, из которых 90% - это военная поддержка.

"Так что мы используем это, скажем так, моральное преимущество, чтобы подтолкнуть других не только к увеличению сумм помощи, но и процентов, которые выделяются именно на военную поддержку",- заявил датский министр.

Читайте также: Дания уже выделила полмиллиарда крон на запуск украинского оборонного производства на своей территории - Умеров

Справочно

SAFE (Security Action for Europe) - это новая программа ЕС, принятая 27 мая 2025 года, которая должна укрепить оборонную промышленность и повысить готовность Союза защищать свои интересы.

Она предусматривает до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран ЕС, Украины и других партнеров, которые будут участвовать в совместных оборонных проектах.

Также в рамках SAFE есть возможность заказывать оружие для государств ЕС на украинских предприятиях.

Читайте также: Свириденко встретилась с Фредериксен: Украина полностью готова открыть первые три переговорных кластера для вступления в ЕС