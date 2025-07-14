Дания будет предоставлять украинским военным спутниковую связь, - Минобороны страны

Дания будет предоставлять Украине услуги спутниковой связи через Европейское оборонное агентство (EDA).

Об этом говорится на сайте Минстерства обороны Дании, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что с помощью такого решения Дания сделает свой вклад "в космическую оборону Украины".

"В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы", - сказал Поульсен.

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Отмечается, что Украина получит доступ к приемным терминалам, которые сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи, что существенно будет способствовать способности продолжать борьбу против российской агрессии.

"Терминалы обеспечат надежное и безопасное соединение, которое может иметь решающее значение для проведения военных операций", - добавили в оборонном ведомстве Дании.

В заявлении сказано, что в EDA ожидают, что другие страны ЕС последуют примеру Дании.

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