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Новости Помощь Украине от Дании Спутниковая связь для Сил обороны
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Дания будет предоставлять украинским военным спутниковую связь, - Минобороны страны

Дания поможет Украине со спутниковой связью

Дания будет предоставлять Украине услуги спутниковой связи через Европейское оборонное агентство (EDA).

Об этом говорится на сайте Минстерства обороны Дании, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что с помощью такого решения Дания сделает свой вклад "в космическую оборону Украины".

"В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы", - сказал Поульсен.

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Отмечается, что Украина получит доступ к приемным терминалам, которые сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи, что существенно будет способствовать способности продолжать борьбу против российской агрессии.

"Терминалы обеспечат надежное и безопасное соединение, которое может иметь решающее значение для проведения военных операций", - добавили в оборонном ведомстве Дании.

В заявлении сказано, что в EDA ожидают, что другие страны ЕС последуют примеру Дании.

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Автор: 

Дания (616) спутниковая связь (1)


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Дякуємо Данії, за дієву підтримку України!
Слава Україні!!
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14.07.2025 21:49 Ответить
Це про справжніх союзників і про решту занепокоєної політичної гидоти В ЕС і найбільшій дєрьмократії світу.
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14.07.2025 21:56 Ответить
Нам всі допомагають. Нам всі щось виділяють. Нас тримають на плаву собі у збиток. Лише ми собі не бажаємо допомогти ! Нами керують ті, хто ніколи не допоможе нікому в нашій країні. Бо вони ще не НАЇЛИСЯ ! Ось і дєвочку залучили у Кабінет, щоб розтопити наші серця. Проте вона з того кооперативу, який жере гроші держави, партнерів. Чого так нахабно кажу? Простий приклад. Шмигаль обіцяє допомогу школярам. З чого? З дирки у бюджеті ? Ні, не так. Просто вони свій апетит вирішили зменшити, щоб сподобатись нам. Це ж діє як і та славетна 1000.
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14.07.2025 22:09 Ответить
..щоб часом рашистська агентура в Україні ,не передавала дані про ЗСУ ,за мзду рашистам.При "зепоцріотах" є велика вірогідність ???
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14.07.2025 22:30 Ответить
 
 