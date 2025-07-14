Данія надаватиме українським військовим супутниковий зв’язок, - Міноборони країни

Данія надаватиме Україні послуги супутникового звʼязку через Європейське оборонне агентство (EDA).

Про це йдеться на сайті Мінстерства оборони Данії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок "у космічну оборону України".

"У тісній співпраці з Агентством ЄС з питань оборони Данія тепер сприяє зміцненню супутникового зв’язку України в її обороні проти Росії. Космічні рішення мають величезний потенціал, який може сприяти зміцненню оборони України, Данії та Європи", - сказав Поульсен.

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Зазначається, що Україна отримає доступ до приймальних терміналів, які зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку, що суттєво сприятиме здатності продовжувати боротьбу проти російської агресії.

"Термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, яке може мати вирішальне значення для проведення військових операцій", - додали в оборонному відомстві Данії.

У заяві сказано, що у EDA очікують, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії.

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