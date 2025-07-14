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Новини Допомога Україні від Данії Супутниковий зв’язок для Сил оборони
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Данія надаватиме українським військовим супутниковий зв’язок, - Міноборони країни

Данія допоможе Україні із супутниковим зв’язком

Данія надаватиме Україні послуги супутникового звʼязку через Європейське оборонне агентство (EDA).

Про це йдеться на сайті Мінстерства оборони Данії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок "у космічну оборону України".

"У тісній співпраці з Агентством ЄС з питань оборони Данія тепер сприяє зміцненню супутникового зв’язку України в її обороні проти Росії. Космічні рішення мають величезний потенціал, який може сприяти зміцненню оборони України, Данії та Європи", - сказав Поульсен.

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Зазначається, що Україна отримає доступ до приймальних терміналів, які зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку, що суттєво сприятиме здатності продовжувати боротьбу проти російської агресії.

"Термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, яке може мати вирішальне значення для проведення військових операцій", - додали в оборонному відомстві Данії.

У заяві сказано, що у EDA очікують, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії.

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Автор: 

Данія (809) супутниковий зв’язок (1)


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Дякуємо Данії, за дієву підтримку України!
Слава Україні!!
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14.07.2025 21:49 Відповісти
Це про справжніх союзників і про решту занепокоєної політичної гидоти В ЕС і найбільшій дєрьмократії світу.
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14.07.2025 21:56 Відповісти
Наверное Макс в Россию переезжает окончательно, главное что бы сша конфисковало все его активы на территории планеты Земля!
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14.07.2025 22:08 Відповісти
Нам всі допомагають. Нам всі щось виділяють. Нас тримають на плаву собі у збиток. Лише ми собі не бажаємо допомогти ! Нами керують ті, хто ніколи не допоможе нікому в нашій країні. Бо вони ще не НАЇЛИСЯ ! Ось і дєвочку залучили у Кабінет, щоб розтопити наші серця. Проте вона з того кооперативу, який жере гроші держави, партнерів. Чого так нахабно кажу? Простий приклад. Шмигаль обіцяє допомогу школярам. З чого? З дирки у бюджеті ? Ні, не так. Просто вони свій апетит вирішили зменшити, щоб сподобатись нам. Це ж діє як і та славетна 1000.
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14.07.2025 22:09 Відповісти
 
 